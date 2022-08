Rusia a primit „primele sute de drone iraniene”, pentru războiul din Ucraina. Modelele care concurează cu Bayraktar

Statele Unite confirmă că Rusia a primit două tipuri de drone din Iran, Mohajer-6 și Shahed-129 (foto articol), a declarat pentru POLITICO purtătorul de cuvânt al Departamentului Apărării, Todd Breasseale, coroborând rapoartele anterioare. Dronele pot fi folosite pentru a efectua bombardamente, război electronic și direcționare, a precizat el.

Această tranșă inițială face probabil parte din planurile Moscovei de a importa "sute" de drone iraniene de diferite tipuri, pe care Rusia intenționează să le folosească pe câmpul de luptă din Ucraina, a spus Breasseale.

Cu toate acestea, Breasseale a precizat că informațiile indică faptul că dronele din transferul inițial au înregistrat deja o serie de defecțiuni.

