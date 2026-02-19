Mai multe publicaţii, inclusiv AFP, au dezvăluit recent cum sute de bărbaţi kenyeni, adesea fără niciun trecut militar, s-au trezit, după ce au ajuns în Rusia, forţaţi să semneze un contract cu armata rusă pentru a fi trimiși foarte repede pe front, în Ucraina, unde mulţi dintre ei au fost ucişi.

”Până în prezent, peste 1.000 de kenyeni au fost recrutaţi şi au plecat să lupte în războiul ruso-ucrainean”, a anunţat marţi, în Parlamentul kenyan, deputatul Kimani Ichung'wah.

El a precizat că se bazează pe un raport comun al serviciilor de informaţii şi Direcţiei de Anchete Penale kenyene.

Acest bilanţ este cu mult mai mare decât cel de 200 de kenyeni, evocat până în prezent de către autorităţi.

Recruţii pleacă din ţară cu vize turistice pentru a intra în armata rusă, prin Istanbul, în Turcia, şi Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), a precizat el.

Unii tranzitează prin Uganda, Republica Democratică Congo (RDC) şi Africa de Sud pentru a evita controale.

Kenyeni care muncesc în străinătate au plecat în Rusia din ţara în care munceau, a precizat deputatul.

„Carne de tun”

Mulţi dintre ei au fost obligaţi să semneze contracte militare, a declarat deputatul.

Potrivit unui bilanţ prezentat în februarie, 28 de recruţi au fost daţi dispăruţi, 35 au fost desfăşuraţi în tabere sau baze militare, 89 au fost desfăşuraţi pe linia frontului, iar 39 au fost spitalizaţi, a raportat Ichung'wah.

Alţi 30 de kenyeni au fost repatriaţi.

Agenţiile de recrutare colaborează cu angajaţi corupţi de pe aeroportul din Nairobi, de la serviciile naţionale de recrutare de forţă de muncă, angajaţi ai ambasadelor Rusiei la Nairobi şi Kenyei la Moscova, a declarat deputatul.

AFP a stat de vorbă, în cărul unei anchete publicată săptămâna trecută, cu patru kenyeni care s-au întors din Rusia, trei dintre ei răniţi în confruntări armate în Ucraina.

Unul dintre ei a plecat în Rusia crezând că va deveni vânzător, alţi doi sperând să devină agenţi de securitate, iar al patrulea sportiv de nivel înalt.

Tuturor li s-au promis salarii lunare cuprinse între 920 şi 2.400 de euro, în Rusia, de către o agenţie de recrutare, la Nairobi.

Este vorba despre o adevărată avere în Kenya, unde mulţi muncitori abia câştigă 100 de euro pe lună.

Uganda şi Africa de Sud sunt alte ţări africane ţintite în aceste recrutări, în contextul în care Rusia suferă pierderi grele în Ucraina.

Şeful diplomaţiei kenyene, Musalia Mudavadi, urmează să efecueze o vizită la Moscova luna viitore.

Guvernul kenyan a condamnat folosirea unor cetăţeni kenyeni drept ”carne de tun”.