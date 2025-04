Mega-construcția pentru război a Coreei de Nord, surprinsă din satelit. Ce nu a putut ascunde de ochii Occidentului | FOTO

Liderul țării, Kim Jong Un, a făcut din modernizarea marinei o prioritate.

Maxar Technologies, o companie americană de imagistică comercială prin satelit, a capturat fotografii la 6 aprilie ale complexului de șantiere navale Nampo, de-a lungul coastei de vest a Coreei de Nord.

Noua navă era vizibilă și poziționată lângă chei, alături de echipamente de construcție.

Analiștii de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), un think tank cu sediul la Washington care a publicat primele imagini, au identificat nava de război ca fiind o fregată cu rachete ghidate aflată într-un doc uscat plutitor. Două macarale, piese, echipamente și provizii pot fi văzute lângă navă, potrivit Business Insider.

"New Maxar satellite image acquired on April 6 provides the closest look of perhaps the largest North Korean-manufactured warship, a new naval guided missile frigate at the Nampo Navy Shipyard’s 'fitting out' dock," explains @CSISKoreaChair.

