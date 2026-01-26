Accidentul s-a produs la intersecția bulevardului Regele Mihai I cu bulevardul Unirii, în municipiul Baia Mare.

„Primele verificări efectuate au relevat faptul că o autospecială de poliție, care se deplasa în regim prioritar, cu semnale luminoase și acustice în funcțiune, a fost acroșată de un alt autoturism, al cărui conducător auto nu ar fi acordat prioritate de trecere. În urma impactului au rezultat pagube materiale, precum și rănirea unui agent de poliție”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Baia Mare.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal, iar cercetările continuă pentru vătămare corporală din culpă.

