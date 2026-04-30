Luat la întrebări a fost și secretarul de război, Pete Hegseth pentru a justifica războiul împotriva Iranului. Extrem de tensionate, audierile au durat șase ore.

John Garamendi, democrat: Domnule secretar Hegseth, ați mințit poporul american în legătură cu acest război încă din prima zi, la fel şi preşedintele. Acest război, provocat în mod deliberat (de SUA), este un dezastru politic și economic la toate nivelurile. Președintele a băgat America într-un impas, blocând-o în mlaștina altui război din Orientul Mijlociu.

Pete Hegseth: Să vă fie rușine pentru că numiți această operațiune „o mlaștină” după doar două luni!

Prima dată de la începutul războiului cu Iranul, șeful Pentagonului a răspuns la întrebări sub jurământ, în Congres. Audierea a fost una tensionată, parlamentarii democrați din comisie bombardându-l cu întrebări.

Seth Moulton, democrat Minnesota: Cum decurge acest război? Credeți că îl câștigăm?

Pete Hegseth, secretarul de război al SUA: Din punct de vedere militar, pe câmpul de luptă, a fost un succes militar uluitor.

Moulton: Dar câștigăm războiul?

Hegseth: Absolut!

Moulton: Faptul că Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz înseamnă că noi câștigăm războiul?

Hegseth: Aș spune că blocada navală pe care noi o menținem, care nu permite niciunui vas să intre sau să iasă din porturile iraniene...

Moulton: Deci le-am blocat blocada. Ei ne-au blocat pe noi, apoi noi le-am blocat blocada. Asta e ca și cum ai spune „leapșa! acum e rândul tău!”

Exasperat de tirul de întrebari dificile, șeful Pentagonului a răbufnit.

Pete Hegseth: „Cea mai mare provocare, cel mai dur adversar cu care ne confruntăm în acest moment este reprezentat de declarațiile nesăbuite, iresponsabile și defetiste ale congresmenilor democrați și ale unor republicani”.

Pete Hegseth a apărut în fața comisiei alături de comandantul Statului Major Inter-arme și de directorul financiar al Pentagonului.

Jules „Jay” Hurst III, responsabil cu finanțele Pentagonului: „Până în acest moment, am cheltuit aproximativ 25 de miliarde de dolari pentru operațiunea „Furia Epică”. Cea mai mare parte a acestei sume este destinată muniției, iar o parte este, evident, destinată cheltuielilor de exploatare și întreținere, precum și înlocuirii echipamentelor”.

Ro Khanna, democrat California: Știți cât îi va costa pe americani creșterea prețurilor la benzină și alimente în următorul an din cauza războiului cu Iranul?

Pete Hegseth: V‑aș întreba cât i-ar fi costat dacă Iranul obținea arma nucleară?

Khanna: Să vă spun cifra. Este vorba de 631 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă o creștere de 5.000 de dolari pe an pentru gospodăriile americane.

Casa Albă a cerut Congresului să majoreze bugetul de apărare la 1,5 trilioane de dolari, o creştere semnificativă - cea mai mare extindere a cheltuielilor militare de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Sara Jacobs, democrată: Credeți că președintele (Trump) e suficient de stabil mental pentru a fi comandantul suprem?

Hegseth: Ați pus aceeași întrebare și despre Joe Biden timp de patru ani?

Sara Jacobs: Domnule secretar, Joe Biden nu mai este președinte!

Potrivit celor de la Wall Street Journal si Reuters, Statele Unite incearca din nou să formeze o coaliție internațională pentru a restabili libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

Planul elaborat de Pentagon si Departamentul de Stat este detaliat într-un document pe care ambasadele americane au misiunea să-l transmită către națiunile lumii, cu excepția unor state precum Rusia, China, Belarus ori Cuba. Participarea ar putea lua forma diplomației, a schimbului de informații, a aplicării sancțiunilor sau a prezenței navale.