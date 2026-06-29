La prânz, când aerul este irespirabil în Capitală, ștrandurile devin neîncăpătoare.

Cuplu: „Foarte bine. Ne bronzăm, suntem la piscină. Am terminat acum sesiunea și am zis să ne relaxăm puțin.”

Corespondent PROTV: „Oamenii vin încă de dimineață la ștrandurile din București, ocupă șezlongurile și petrec ore întregi în apă sau la umbră, răcorindu-se cu o înghețată. Copiii se distrează cel mai mult în zonele cu tobogane.”

Bărbat: „Numai în apă stăm, că altfel nu avem cum să rezistăm. Am venit cu fetițele mai mult, după cum vedeți, sunt la locurile de joacă. Am băut și o berică să ne relaxăm.”

Copil: „Am fost la valuri și m-am bălăcit când au venit.”

George Florea - director general: „Sezonul a început de weekendul trecut, când căldura, în sfârșit, și-a făcut apariția. Weekendul trecut au fost în jur de 4.000 de clienți. Avem zonă de animație pentru copii, aqua gym, muzică live în fiecare zi, spumă party.”

Ștrandurile din București rămân deschise până în primul weekend din septembrie.