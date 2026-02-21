Războiul din Ucraina a demonstrat că dronele interceptoare autonome pot fi o alternativă eficientă şi semnificativ mai ieftină la rachetele tradiţionale de apărare antiaeriană, iar aliaţii europeni ai Kievului sunt hotărâţi să folosească lecţiile învăţate de Ucraina pe front.

Grupul European al celor Cinci Miniştri ai Apărării, care reuneşte cele mai mari bugete militare ale continentului, a discutat în paralel cu eforturile mai ample ale liderilor europeni de a-şi consolida capacităţile de apărare, pe fondul îndoielilor tot mai mari cu privire la disponibilitatea Washingtonului de a proteja Europa.

”Este o investiţie de milioane de lire şi milioane de euro… pentru accelerarea acestei tehnologii. Suntem foarte optimişti că vom avea un effector aflat în producţie în 12 luni”, a declarat Luke Pollard, ministrul britanic pentru Pregătire şi Industrie în Apărare.

În terminologia militară, ”mijloacele de lovire” sunt componentele unui sistem care produc efectul fizic (de exemplu, lovirea ţintei), iar ”platformele autonome” sunt sisteme fără pilot capabile să ia decizii independente.

Iniţiativa ”Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms” (LEAP) (Mijloace de lovire şi platforme autonome low-cost) urmăreşte dezvoltarea unor sisteme avansate de apărare aeriană cu cost redus – inclusiv drone autonome şi rachete. Primul proiect este programat să fie livrat în 2027, potrivit unui comunicat separat al guvernului britanic.

”Tocmai am semnat un angajament foarte important privind dezvoltarea comună a capacităţilor de atac bazate pe drone, producţia şi achiziţia în comun de drone effectors şi încărcături utile cu cost redus. Aceasta este provocarea vremurilor noastre – tehnologiile se schimbă, iar noi trebuie să răspundem foarte rapid.””, a declarat ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, potrivit News.ro, care citează Reuters.