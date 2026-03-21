'Nu numai că am distrus instalația, dar am anihilat și situri de informații și relee radar pentru rachete care serveau la supravegherea mișcărilor navelor', a declarat amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom), într-o înregistrare video publicată pe platforma X.

Centcom anunțase deja marți despre acest bombardament efectuat pe teritoriul iranian cu bombe speciale antibuncăr, focoase de peste două tone, destinate să pătrundă adânc la ținte îngropate.

'Regimul iranian a utilizat această instalație subterană întărită pentru a depozita discret rachete de croazieră antinavă, lansatoare mobile de rachete și alte echipamente care reprezentau un pericol serios pentru navigația internațională', a enumerat amiralul.

Prin acest bombardament, 'capacitatea Iranului de a amenința libertatea navigației în Strâmtoarea Ormuz și în împrejurimi a fost redusă și nu ne vom opri din urmărirea acestor ținte', a adăugat Brad Cooper.

Președintele american Donald Trump a declarat că SUA iau în considerare 'reducerea treptată' a operațiunilor lor în Orientul Mijlociu împotriva 'regimului terorist iranian', la doar câteva ore după ce declarase că nu dorește un armistițiu.

Blocarea de facto a Strâmtorii Ormuz de către Iran, ca represalii la atacurile SUA și Israelului împotriva Teheranului începând cu 28 februarie, a declanșat o gravă criză a comerțului internațional, în special în ceea ce privește transportul de hidrocarburi, determinând creșterea prețurilor acestora la nivel global.

În înregistrarea video, publicată la exact trei săptămâni de la izbucnirea războiului, amiralul Cooper a menționat că armata americană a lovit 8.000 de ținte iraniene, dintre care 130 de nave iraniene, 'ceea ce constituie cel mai mare atac asupra unei marine de la cel de-al Doilea Război Mondial'.