A declarat sâmbătă președintele iranian Masoud Pezeshkian, citat de agenția de presă EFE.

'Condiția pentru încetarea războiului și a conflictului în regiune este încetarea imediată a agresiunii din partea Statelor Unite și a regimului sionist, precum și garanția că aceasta nu se va repeta în viitor', a declarat Pezeshkian într-o convorbire telefonică cu premierul indian Narendra Modi, potrivit agenției de presă locale Irna.

Președintele iranian a subliniat că nu Iranul a 'declanșat războiul' și a acuzat SUA și Israelul că au lansat atacuri 'fără justificare și fără o bază legală' în toiul negocierilor asupra programului nuclear al țării sale, ceea ce a dus la uciderea unor înalți oficiali militari și a unor civili, cerând încetarea a ceea ce a calificat drept acțiuni 'inumane și imorale'.

De asemenea, Pezeshkian a respins argumentele invocate de Washington pentru a justifica ofensiva militară, în special presupusa intenție de a împiedica Iranul să dezvolte arme nucleare, și a reiterat faptul că Republica islamică desfășoară un program în scopuri pașnice și este dispusă să-și supună activitățile nucleare supravegherii internaționale.

Președintele iranian a subliniat, de asemenea, necesitatea consolidării unității între țările din regiune și a propus crearea unui mecanism regional de securitate pentru a garanta stabilitatea fără intervenția actorilor externi.

La rândul său, Narendra Modi a exprimat preocuparea Indiei cu privire la amplificarea tensiunilor în Orientul Mijlociu și a susținut necesitatea de a se reveni cât mai curând posibil la calea dialogului, potrivit agenției Irna.

Șeful guvernului indian a avertizat, de asemenea, asupra riscurilor pe care le implică atacurile asupra infrastructurilor energetice pentru securitatea globală și a subliniat importanța garantării libertății de navigație în Golful Persic, într-o aluzie la blocarea de către Iran a strategicei strâmtori Ormuz, prin care trece 20 % din producția mondială de țiței.