Margaret Atwood ironizează cenzurarea cărţii sale „Povestea slujitoarei” în Canada. „Crede că sunteţi nişte copii proşti”

Stiri externe
03-09-2025 | 17:43
Margaret Atwood
Getty

Scriitoarea Margaret Atwood a reacţionat la decizia unei administraţii şcolare din Alberta, Canada, de a retrage cea mai faimoasă operă a sa, „The Handmaid's Tale”, al cărei conţinut ar fi prea explicit din punct de vedere sexual.

autor
Lorena Mihăilă

Guvernul provinciei a revenit ulterior asupra deciziei, scrie Le Figaro.

Din luna iulie, bibliotecile şcolare din Alberta, provincie situată în vestul Canadei şi condusă de un partid politic conservator, fac obiectul unei examinări aprofundate. Un decret impune noi norme privind selecţia şi accesul la cărţi cu caracter sexual.

Administraţia şcolară din Edmonton, care reuneşte peste două sute de instituţii şi site-uri educaţionale, a adăugat la această listă opere aparţinând categoriei clasicilor literaturii anglo-saxone. Printre acestea se numără „Brave new world”, romanul anticipativ al lui Aldous Huxley publicat în 1932. Sau „The Handmaid's Tale”, distopia de succes a câştigătoarei premiului Booker 2019, Margaret Atwood.

Citește și
donald trump vladimir putin
Trump a anunțat că a aflat lucruri interesante despre Putin și că „în următoarele zile veți afla”

„Ministrul vostru al Educaţiei crede că sunteţi nişte copii proşti”

Emoţionată de acest anunţ, scriitoarea canadiană a publicat duminică pe reţelele de socializare o scurtă povestire satirică. „

Iată un text pe care l-am scris, adaptat pentru tinerii de şaptesprezece ani din şcolile din Alberta, spre deosebire de Povestea slujitoarei.

„(Îmi pare rău, copii, ministrul vostru al Educaţiei crede că sunteţi nişte copii proşti)”, începe autoarea.

În acest text, Margaret Atwood inventează două personaje angelice - „Au crescut, s-au căsătorit şi au avut cinci copii perfecţi fără să facă niciodată sex” - dar ireale, pentru a denunţa mai bine ipocrizia pe care o percepe în decizia guvernului din Alberta.

„Oh, şi nu au murit niciodată, pentru că cine vrea să se gândească la moarte, la cadavre (...)? Aşadar, au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi”, adaugă octogenara, adăugând că „Povestea slujitoarei” a devenit brusc „realitate” în Alberta.

Despre ce este vorba în roman

Romanul său publicat în 1985 imaginează un viitor distopic în care, pentru a combate scăderea natalităţii, femeile devin sclave sexuale ale unei clase conducătoare teocratice şi retrograde.

Ministerul Educaţiei din Canada a invocat o neînţelegere și a suspendat ordinul de retragere a cărţilor cu conţinut sexual explicit din bibliotecile şcolare.

Guvernul provinciei Alberta a iniţiat această reformă în urma unor plângeri privind prezenţa unor romane grafice cu imagini licenţioase.

Conform primei versiuni a decretului, orice lucrare cu caracter sexual explicit trebuie retrasă de pe rafturi pentru a proteja copiii şi adolescenţii. În ceea ce priveşte cărţile cu referinţe implicite, acestea pot fi consultate numai de liceeni, în anumite condiţii.

Sursa: News.ro

Etichete: Canada, carte, autor, femei,

Dată publicare: 03-09-2025 17:35

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Trump a anunțat că a aflat lucruri interesante despre Putin și că „în următoarele zile veți afla”
Stiri externe
Trump a anunțat că a aflat lucruri interesante despre Putin și că „în următoarele zile veți afla”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a aflat „lucruri interesante” despre omologul său rus Vladimir Putin, despre care a spus că le va divulga în următoarele zile.

Putin și Xi Jinping, înregistrați când vorbeau despre transplanturi de organe și cum să trăiască până la 150 de ani
Stiri externe
Putin și Xi Jinping, înregistrați când vorbeau despre transplanturi de organe și cum să trăiască până la 150 de ani

În timp ce preşedintele rus Vladimir Putin mergea alături de preşedintele chinez Xi Jinping, un microfon rămas deschis i-a surprins pe cei doi lideri discutând despre transplanturi de organe şi posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani.  

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz: ”Putin este unul dintre cei mai răi criminali de război”. Reacția Kremlinului
Stiri externe
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz: ”Putin este unul dintre cei mai răi criminali de război”. Reacția Kremlinului

Putin ”este probabil unul dintre cei mai răi criminali de război ai epocii noastre”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz. Este una dintre cele mai dure aprecieri făcute vreodată de un lider european la adresa președintelui rus.  

Recomandări
Președintele și premierul României reacționează în scandalul provocat de participarea lui Adrian Năstase și Dăncilă în China
Stiri Politice
Președintele și premierul României reacționează în scandalul provocat de participarea lui Adrian Năstase și Dăncilă în China

Președintele și premierul României au reacționat, miercuri, în scandalul provocat de participarea în China, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un, a foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă.

Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu se discută de o nouă creștere a TVA, însă HORECA este vizată de schimbări
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu se discută de o nouă creștere a TVA, însă HORECA este vizată de schimbări

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, că în coaliţie nu există nicio discuţie privind o nouă majorare a TVA, la 23-24%.

PSD vrea să reducă un număr mai mare de posturi din administrația locală decât Ilie Bolojan: 25%. Cum explică Sorin Grindeanu
Stiri Politice
PSD vrea să reducă un număr mai mare de posturi din administrația locală decât Ilie Bolojan: 25%. Cum explică Sorin Grindeanu

PSD vrea să reducă un număr mai mare de posturi din administrația locală decât premierul Ilie Bolojan, dar insistă asupra faptului că nu sunt ”concedieri”, ci ”reformă”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
La Măruță
3 Septembrie 2025

01:32:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Las Fierbinți
Las Fierbinți - Promo

00:29

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Septembrie 2025

48:02

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28