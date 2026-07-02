Statisticile oficiale au arătat că decesele vor depăși numărul nașterilor în fiecare an începând cu 2026, iar cercetătorii au declarat că Marea Britanie a intrat într-o „nouă eră demografică”, deoarece acest prag a fost depășit miercuri, scrie Daily Mail.

Publicul va participa acum la mai multe înmormântări decât botezuri, deoarece în următorul deceniu se preconizează că vor exista cu 450.000 de decese în plus decât nașteri, din cauza unui „colaps” al ratei natalității.

Natalitatea intră în declin

La începutul acestui an, Oficiul Național de Statistică (ONS) a revizuit în jos estimările privind creșterea populației Regatului Unit în următoarele decenii din cauza scăderii ratei natalității și a scăderii migrației nete.

Noua analiză a Centrului pentru Justiție Socială (CSJ) a proiecțiilor oficiale sugerează că pragul la care decesele au început să depășească numărul nașterilor în Anglia și Țara Galilor a fost depășit la 1 iulie. Aceasta va fi acum noua normalitate.

Edward Davies, directorul de cercetare al think tank-ului, a descris-o ca pe o „etapă de hotar îngrijorătoare” care reflectă „decenii de eșec în susținerea adecvată a vieții de familie”.

Rata fertilității - numărul mediu de copii pe care se așteaptă să-i aibă femeile - a scăzut constant din 2012 și a atins cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată anul trecut, la doar 1,39.

Fertilitatea scade constant

Acest lucru este mult sub cei 2,1 copii per femeie necesari pentru a menține o populație stabilă fără imigrație și departe de conceptul de „2,4 copii” într-o familie nucleară britanică stereotipă.

Scăderea ratei natalității a fost atribuită cuplurilor care amână planurile de a avea copii din cauza costurilor locuințelor și ale îngrijirii copiilor, mai multor femei care acordă prioritate carierei și cuplurilor care optează pentru familii mai mici.

CSJ a avertizat că „prăbușirea” ratei natalității va duce la o creștere vertiginosă a cheltuielilor guvernamentale, datoria publică fiind estimată la 270% din PIB pentru a acoperi costurile populației îmbătrânite a Marii Britanii.

Tank-ul de reflecție a declarat că, dacă Partidul Laburist ar încerca să mențină raportul actual dintre lucrători și pensionari, vârsta de pensionare de stat ar trebui să crească astfel încât copiii cu vârsta de 8 ani și mai mici să nu se pensioneze până la vârsta de 75 de ani.

Îmbătrânirea pune presiune pe stat

Dl Davies a declarat: „Atâta timp cât familia continuă să fie cuvântul cu „F” în politică, guvernul nu va controla schimbările demografice seismice care fac ravagii asupra finanțelor publice și privează milioane de oameni de visul lor de a fi părinți.”

El a adăugat: „Trebuie să acordăm prioritate căsătoriei, să ajutăm tinerii bărbați să își asume responsabilitatea și să facilităm cuplurilor care își doresc copii posibilitatea de a-și permite să-i aibă.”

Decesele au depășit numeric nașterile în doar câțiva ani de la sfârșitul anilor 1890 - în 1976, în timpul pandemiei din 2020 și din nou în 2023. Cu toate acestea, se preconizează că acest lucru va fi valabil în fiecare an după 2026.

Scăderea ratelor natalității din ultimii ani a fost mascată de niveluri record de imigrație, care a dus la o creștere rapidă a populației, în ciuda faptului că nașterile și decesele au rămas aproximativ la același nivel.

Proporția de copii născuți în Regatul Unit din părinți străini a crescut, de asemenea, în această perioadă. Cifrele oficiale arată că patru din zece copii născuți anul trecut au avut cel puțin un părinte născut în afara Regatului Unit.

Migrația susține creșterea populației

Între timp, unele zone precum West Midlands și Londra au înregistrat o creștere a numărului de nașteri, în timp ce alte locuri, inclusiv Nord-Estul și Sud-Vestul, au înregistrat o scădere a numărului de nașteri.

În general, se așteaptă ca populația să crească cu aproximativ 1,7 milioane de persoane până în 2034, până la un total de 71 de milioane, această creștere fiind determinată în întregime de migrație.

Se preconizează că populația va începe să scadă la mijlocul anilor 2050, mai devreme decât estimările anterioare care sugerau că va continua să crească până în 2096.

Aceste proiecții au fost revizuite în scădere din cauza ratei natalității și a scăderii migrației nete - diferența dintre numărul de persoane care vin în Regatul Unit și cele care pleacă - după un record înregistrat în 2023, supranumit „Boriswave”.