Cum prevenim riscul de complicatii cardio-vasculare în timpul verii? Descoperim azi cum să menținem tensiunea arterială și ritmul cardiac în sezonul cald, prin măsuri de preventie simple. În această ecuație, hidratarea joacă cel mai important rol. De asemenea, expunerea la soare are nevoie de reguli. Iar efortul fizic trebuie evitat la orele în care cantitatea de radiații infraroșii (căldura) și UV este cea mai mare. Aflăm toate măsurile de precauție în cel mai călduros anotimp, de la dr. Aniela Popescu, medic specialist cardiolog.

Andreea Groza: Ne deshidratăm, de ce scade tensiunea?

Dr. Aniela Popescu: Pierdem apă și volumul ciculant al sângelui scade. Va scădea tensiunea. Dar aceasta duce la stimularea sistemului nervos simpatic, producem adrenalină, crește pulsul. Și crește și tensiunea, posibil periculos. Odată cu apa, pierdem electroliți, iar aceștia sunt gardienii ritmului cardiac. Așa apar aritmii. Ce facem? Bem apă încet-încet, consumăm legume sau fructe pentru că au minerale sau electroliți.

Andreea Groza: Cum bem apă să nu ne deshidratăm? Dr. Aniela Popescu: Un pahar de apă pe oră. Când simțim sete, suntem deja deshidratați, iar sistemul cardiovascular suferă.

Andreea Groza: Cum să mâncăm vara? Dr. Aniela Popescu: Dieta mediteraneană este cea mai potrivită pentru sistemul cardiovascular și nu este o dietă, ci un mod normal de a ne alimenta. Mâncăm pui fără piele, pește - pentru proteine, legume, fructe, nucifere și ulei de măsline.

Andreea Groza: De ce vara să nu alegem mese copioase? Dr. Aniela Popescu: O masă copioasă duce până la 25% din volumul de sânge spre sistemul digestiv. Același sânge însă se distribuie spre piele, ca să ne răcească. Și rămâne prea puțin sânge pentru creier. Fără mese copioase și fără mișcare intensă în timpul zilei, afară. La efort fizic, producția de căldură a corpului crește cu 10%. Efort fizic sau sport facem în interior, la aer condiționat. Aici nu avem restricții. Și, da, facem mișcare vara ca să îmbunătățim funcția endotelială.

Andreea Groza: Ce înseamnă funcție endotelială? Dr. Aniela Popescu: Endoteliul este stratul intern al arterelor, care e în contact cu sângele și unde apar plăci de colesterol. Dacă facem mișcare, creștem capacitatea endoteliului de a produce oxid nitric. Asta înseamnă că se mărește capacitatea arterelor de a se dilata, când e nevoie. Se reglează astfel tensiunea arterială.

Andreea Groza: Când mergem la plajă, ce precauții avem? Dr. Aniela Popescu: Nu stăm direct în bătaia soarelui, ne acoperim capul. Și nu ne aruncăm în apă pentru că pot apărea spasme la nivel vaselor coronare, cele care alimentează inima. Și nu bem bere rece să ne răcorim, pentru că berea crește diureza, adică va crește producția de urină. Și ne deshidratăm fără să fim conștienți.

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