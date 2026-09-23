Premierul desemnat Siegfried Mureşan a fost întrebat ce mesaj are pentru acei social-democraţi care au lansat atacuri cu tentă xenofobă la adresa sa şi cum comentează faptul că o importantă doamnă din PSD spunea că românii o să-şi scrântească limba când o să îi pronunţe numele, cu referire la primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, scrie News.ro.

"Acea importantă doamnă din PSD mai bine şi-ar trimite soţul (Claudiu Manda, secretarul general al PSD, europarlamentar, nr) la serviciu, în Parlamentul European, că nu face cinste, fiind unul dintre cei mai absenţi membri ai Parlamentului European".

"În ceea ce priveşte trăsnăile spuse de PSD, mi-aş dori sincer ca Partidul Social-Democrat să mă combată cu chestiuni serioase. Ei ştiu că competenţa şi etica au fost întotdeauna principalii piloni ai activităţii mele şi ai prezenţei mele în spaţiul public, ei ştiu că nu am făcut niciodată rabat la competenţă şi la etică, ştiu că nu au cu ce să mă atace în materie de competenţă şi etică şi atunci se joacă cu tot felul de neadevăruri. Sincer, îi privesc cu simpatie, cu zâmbetul pe buze şi arată doar cât sunt de mici şi faptul că sunt incapabili să articuleze o alternativă de program politic de dezvoltare a României şi, repet, tot ceea ce eu am spus de-a lungul timpului despre Partidul Social-Democrat a fost şi este adevărat. Mi-aş dori ca ceea ce PSD-ul spune despre mine să fie adevărat. Până acum au spus mult mai multe minciuni şi neadevăruri despre mine decât adevăruri", a mai comentat el.

Tot miercuri, Sorin Grindeanu i-a cerut lui Siegfried Mureşan să demisioneze din Parlamentul European dacă își dorește să fie prim-ministru. El a ajuns în legislativul european pe listele comune ale alianței PSD-PNL. Sorin Grindeanu a precizat că, altfel, Mureşan „face doar un joc politic ieftin în timp ce România este în criză profundă”.

„Până acum, a demonstrat prin toate acţiunile sale arată că nu vrea să fie votat”, a mai declarat Grindeanu, el arătând că „Mureşan este doar pionul lui Ilie Bolojan care doreşte prelungirea acestei crize politice”.