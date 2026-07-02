Pentru majoritatea absolvenților de liceu, aceasta este ultima probă scrisă obligatorie din sesiunea de vară — un moment așteptat cu emoție de cei aproape 131.000 de candidați înscriși în această sesiune. Proba începe la ora 9:00, după distribuirea subiectelor în sălile de examen, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvare.

Ce discipline se susțin astăzi la proba la alegere

Spre deosebire de probele anterioare — Limba și literatura română și proba obligatorie a profilului —, proba la alegere variază semnificativ în funcție de filiera, profilul și specializarea urmată de fiecare candidat. Nu toți candidații susțin același examen în aceeași zi: fiecare absolvent intră în sală cu subiectele aferente disciplinei pe care a ales-o la înscrierea pentru Bacalaureat, alegere care nu mai poate fi modificată ulterior.

Disciplinele disponibile la proba la alegere a profilului și specializării la BAC 2026 sunt:

Filiera teoretică — profil real: Fizică, Chimie organică, Chimie anorganică, Biologie — celulă și țesuturi / Biologie vegetală și animală (B1), Informatică (în limbajele C/C++ sau Pascal)

Filiera teoretică — profil uman: Geografie, Logică, argumentare și comunicare, Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie

Filiera tehnologică: Discipline tehnice specifice profilului (Electric, Electronic, Construcții, Turism și alimentație, Comerț etc.), Geografie, Informatică

Filiera vocațională: Discipline specifice fiecărui profil (Militar, Pedagogic, Teologic, Artistic, Sportiv etc.), cu excepțiile prevăzute în metodologia examenului

Alegerea disciplinei la care susțin proba se face la înscrierea la examen, pe baza opțiunilor disponibile pentru profilul și specializarea absolvită, și nu poate fi schimbată în ziua probei.

Programul zilei și regulile de examen

Accesul candidaților în centrele de examen este permis până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate valabil. Între orele 8:30 și 9:00, asistenții explică modul de desfășurare a probei și regulile de completare a lucrării. Proba începe la ora 9:00, odată cu distribuirea subiectelor. Candidații pot preda lucrarea și pot părăsi sala cel mai devreme după o oră și jumătate de la începerea probei, adică după ora 10:30.

Ca la toate probele scrise din sesiunea de vară 2026, lucrările se redactează exclusiv cu pastă sau cerneală de culoare albastră, iar schemele, diagramele sau desenele se realizează cu creion negru. Este interzis accesul în sala de examen cu telefoane mobile, ceasuri inteligente, tablete, căști, manuale, notițe sau orice alt material auxiliar. Sălile de examen sunt monitorizate audio-video pe toată durata probei.

Când și unde apar subiectele oficiale

Subiectele și baremele de evaluare și de notare pentru fiecare disciplină vor fi publicate oficial la ora 15:00, pe platforma subiecte.edu.ro, separat pentru fiecare disciplină și, acolo unde este cazul, pentru fiecare limbaj de programare (la Informatică) sau variantă de programă. Publicarea se face simultan pentru toate disciplinele, după ce toți candidații din centrele de examen din țară au predat lucrările.

Primele informații neoficiale despre conținutul subiectelor pot apărea în mediul online după ora 10:30, transmise de candidații care au terminat mai devreme și au predat lucrarea. Acestea nu au caracter oficial și nu pot fi considerate confirmate până la publicarea pe subiecte.edu.ro.

Stirileprotv.ro urmărește în timp real desfășurarea probei la alegere și publică subiectele la toate disciplinele imediat ce acestea apar în spațiul public, precum și baremele oficiale după ora 15:00.

Ce structură au subiectele, în funcție de disciplină

Deși conținuturile variază radical de la o disciplină la alta, structura formală a subiectelor este similară pentru toate probele: trei subiecte obligatorii, fiecare notat cu 30 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu, totalul fiind de 100 de puncte.

La disciplinele cu profil exact — Matematică, Fizică, Chimie, Informatică — subiectul I cuprinde exerciții sau probleme cu grad redus de dificultate, accesibile majorității candidaților, în timp ce subiectul al III-lea testează cunoștințe avansate și raționamente în mai mulți pași. La disciplinele umaniste — Logică, Filosofie, Psihologie, Sociologie, Economie —, structura tipică include itemi grilă la subiectul I, cerințe de aplicare la subiectul al II-lea și un text argumentativ sau un eseu la subiectul al III-lea. La Geografie, fiecare subiect este construit în jurul unei hărți sau al unui grafic, candidații putând folosi instrumente de desen — una dintre puținele probe la care acest lucru este permis.

Ce candidați NU susțin astăzi proba la alegere

Candidații care urmează profiluri pentru care nu este prevăzută o disciplină la alegere distinctă, conform metodologiei în vigoare, nu susțin proba E.d. De asemenea, candidații care au obținut deja recunoașterea unor certificate sau diplome internaționale echivalente pot fi scutiți de anumite probe, conform procedurii de echivalare stabilite de Ministerul Educației.

Elevii care au studiat liceul într-o limbă a minorităților naționale mai au de susținut o probă scrisă — Limba și literatura maternă (proba E.b) — vineri, 3 iulie, aceasta fiind ultima probă scrisă din sesiunea de vară 2026.

Afișarea rezultatelor și contestațiile

Primele rezultate ale sesiunii de vară a Bacalaureatului 2026 vor fi afișate luni, 7 iulie, până la ora 12:00, pe pagina dedicată examenului și pe site-urile inspectoratelor școlare. Rezultatele sunt comunicate anonimizat, prin coduri individuale distribuite candidaților la prima probă susținută. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în intervalul 7-9 iulie, soluționarea contestațiilor pe 9-10 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate luni, 13 iulie.

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, un absolvent de liceu trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să susțină toate probele scrise, să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și să aibă o medie de cel puțin 6 la probele scrise.