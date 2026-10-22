Vineri, Maia Sandu va participa, alături de alţi şefi de stat şi de guvern, la evenimentele dedicate împlinirii a 70 de ani de la Revoluţia Maghiară din 1956, scrie News.ro.

Sâmbătă, Maia Sandu va avea întrevederi bilaterale cu preşedintele Ungariei, András Baka, şi cu prim-ministrul Péter Magyar.

„Discuţiile se vor axa pe relaţia bilaterală, inclusiv cooperarea economică, parcursul european al Republicii Moldova şi securitatea regională. (…) Cele două ţări au semnat în 2020 o declaraţie de parteneriat strategic, care prevede sprijinul Ungariei pentru integrarea europeană a Republicii Moldova şi dezvoltarea cooperării economice”, reaminteşte comunicatul Preşedinţiei Republicii Moldova.

Luna trecută, preşedinta Maia Sandu a avut o discuţie telefonică cu prim-ministrul Péter Magyar. Cei doi oficiali au vorbit despre relaţiile bilaterale, cooperarea economică, parcursul european al Republicii Moldova şi situaţia de securitate din regiune.

Blocaj în procesul de aderare la UE

Vizita va avea loc la câteva zile după ce presa ucraineană a scris, pe 20 octombrie, că Ungaria a blocat următoarea etapă în procesul de aderare a Republicii Moldova şi Ucrainei la Uniunea Europeană, menţionează NewsMaker.

Republica Moldova a obţinut statutul de ţară candidată la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022, împreună cu Ucraina, iar negocierile au fost lansate oficial în iunie 2024. Moldova a deschis pe 13 octombrie negocierile pentru două noi grupuri de capitole: „Piaţa internă” şi „Competitivitate şi creştere incluzivă”. Acestea vizează, între altele, libera circulaţie a mărfurilor, serviciilor, lucrătorilor şi capitalurilor, concurenţa, impozitarea, educaţia şi cercetarea. Astfel, Chişinăul a ajuns la 24 de capitole deschise din cele 33.