Numerele câștigătoare de joi, 22 ianuarie:

Loto 6/49: 34, 43, 20, 21, 14, 13



Noroc: 4 5 3 2 6 5 6

Joker: 35, 40, 44, 12, 7 + 1

Noroc Plus: 4 3 3 4 4 7

Loto 5/40: 7, 12, 36, 16, 40, 33

Super Noroc: 7 5 0 2 4 0



La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 17,20 milioane de lei (peste 3,38 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,18 milioane de lei (peste 1 milion de euro).



La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 48,58 milioane de lei (peste 9,54 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 125.800 de lei (peste 24.700 de euro). La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 383.200 de lei (peste 75.300 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 90.500 de lei (peste 17.700 de euro).



Premiile acordate la extragerea de duminică, 18 ianuarie

La tragerea Super Noroc s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 162.933,44 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Mioveni, jud. Argeş.



La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 126.059 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din sectorul 3, Bucureşti.

