Un adolescent de 14 ani a furat un autobuz școlar, a provocat un accident și a încercat să calce un bărbat. Cum a fost prins

Incidentul a avut loc sâmbătă după-amiază, conform unui comunicat de presă al Departamentului de Poliție din Nashville. Adolescentul a furat autobuzul de la Kipp College Prep, din cartierul Antiohia, și a lovit o pompă de motorină, încercând să dea peste o persoană aflată la o benzinărie. Ulterior, s-a îndreptat spre autostrada interstatală și a întrat într-o mașină.

Polițiștii au pornit imediat pe urmele sale, iar urmărirea s-a încheiat după ce oamenii legii au montat o bandă cu țepi pe autostradă, pentru a-l opri pe băiat. Ofițerii au fugit spre autobuz, au spart geamurile ușilor și l-au electrocutat cu laserul pentru a-l aresta.

A 14-yr-old has been arrested after stealing a school bus and driving it onto I-40 west. He stopped on the interstate and was attempting to turn around when officers broke out the glass to the bus door and took the teen into custody. He is booked on multiple counts at Juv Court. pic.twitter.com/3VXNpWX7pz