Premierul maghiar Peter Magyar, care a convenit cu Zelenski, în cadrul discuţiilor de vineri, relansarea relaţiilor între Ucraina şi Ungaria, a declarat că nu ar avea obiecţii faţă de această măsură dacă transporturile ucrainene de cereale doar ar tranzita Ungaria către alte destinaţii, a relatat postul privat de televiziune RTL, citat de Reuters.

Ucraina se numără printre principalii producători mondiali de grâu, porumb şi seminţe de floarea-soarelui, iar aproximativ 90% din exporturile sale de astfel de culturi trec prin Marea Neagră, unde o campanie de atacuri ruseşti a blocat aproape complet exporturile agricole din porturile sale de la Marea Neagră.

Tranzitul cerealelor ar urma să se bazeze pe o soluţie propusă la scurt timp după invazia declanşată de Rusia în Ucraina în februarie 2022, a declarat Magyar.

"(Zelenski) a solicitat Poloniei, României, Slovaciei, Ungariei şi tuturor ţărilor vecine să permită tranzitul, aşa cum au făcut-o acum trei sau patru ani, la începutul războiului", a declarat Magyar în acelaşi interviu.

Peter Magyar a adoptat o poziţie mai puţin conflictuală faţă de Kiev decât Viktor Orban, pe care l-a succedat ca prim-ministru al Ungariei. El a afirmat însă în repetate rânduri că Ungaria nu va trimite arme în Ucraina şi a cerut să se înregistreze progrese în ceea ce priveşte drepturile minorităţii etnice maghiare din această ţară.

Premierul ungar l-a asigurat, de asemenea, pe Zelenski de întreaga sa solidaritate în faţa "agresiunii ruse inumane" împotriva Ucrainei.

"Mi-a spus în timpul întâlnirii noastre faţă în faţă că i-ar ajuta foarte mult dacă ar putea transporta porumb în trenuri sigilate către Europa de Vest", a afirmat Peter Magyar.

"Am spus că, atâta timp cât doar traversează ţara, nu va exista nicio problemă", a adăugat el.

La sfârşitul lunii august, Comisia Europeană a estimat că recolta de porumb a Uniunii Europene - de obicei a doua sa cea mai mare recoltă de cereale - va fi de 50,1 milioane de tone metrice în acest an, cel mai scăzut nivel din ultimele aproape două decenii şi cu aproximativ o cincime sub media ultimilor trei ani.

Fermierii din Franţa şi Ungaria au fost afectaţi în mod deosebit de căldura record şi de secetă, care au decimat culturile de porumb, notează Reuters.