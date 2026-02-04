Incidentul s-a petrecut în Timișoara, în plină zi, când femeia se plimba singură pe stradă. Cei doi adolescenți au profitat de lipsa trecătorilor și au început să o urmărească pe bătrână. Au fost surprinși de o cameră de supraveghere din zonă, în timp ce se pregăteau să dea lovitura.

Într-un moment de neatenție, s-au năpustit asupra ei. După ce au îmbrâncit-o, i-au smuls poșeta și au fugit. Speriată, victima și-a alertat imediat soțul, care a sunat la 112.

Polițiștii au găsit ulterior geanta, abandonată la mică distanță de locul agresiunii. Hoții nu au observat bijuteriile din aur și ceasul, aflate înăuntru. Dar au apucat să ia 150 de lei și 70 de euro, bani care nu au mai fost recuperați.

Suspecții au fost identificați și reținuți, iar acum s-au ales cu arest preventiv.