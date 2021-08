MAE Ã®i Ã®ndeamnÄƒ pe romÃ¢ni sÄƒ pÄƒrÄƒseascÄƒ de urgenÅ£Äƒ Afganistanul. Èšara se aflÄƒ pe marginea prÄƒpastiei

MAE îi îndeamnă pe români să părăsească de urgenţă Afganistanul. Țara se află pe marginea prăpastiei după ofensiva talibanilor

Afganistanul se află pe marginea prăpastiei, după ofensiva fulger a talibanilor care, în doar opt zile, au cucerit 14 dintre cele 34 de capitale provinciale. Multe Ambasade au început deja operațiunea de distrugere a materialelor importante înaintea evacuării: documente și dispozitive electronice.

Ministerul român de externe avertizează că „ultimele evoluţii în materie de securitate se asociază cu un risc major de atentate teroriste şi confruntări armate în Afganistan”. Este motivul pentru care cetăţenii români sunt îndemnaţi să părăsească de urgenţă această ţară. MAE aminteşte că ambasada României în Afganistan are o capacitate limitată de intervenţie, întrucât a fost, încă din 2019, comasată cu misiunea diplomatică din Pakistanul vecin.

Capitala Kabul, Mazar-i-Sharif, principalul oraş din nord, şi Jalalabad, în est, sunt ultimele trei mari oraşe afgane aflate încă sub controlul guvernului.

Iar izolarea capitalei se adânceşte cu fiecare oră ce trece. Oficialii de la Pentagon se tem că asaltul talibanilor asupra Kabulului este o chestiune de zile.

Stuart Ramsay, corespondent Sky News: „Kabulul este acum împărţit între cei pot pleca, ori măcar speră să plece, şi cei care ştiu că nu au cum să scape. Tensiunea este palpabilă”.

Cei care au obţinut deja preţioasele vize, în principal foşti colaboratori ai forţelor Coaliţiei Internaţionale, vânează locuri libere în puţinele avioane care mai operează în ţară. Alţii asediază consulatele şi ambasadele, unde au fost depuse zeci de mii de cereri în ultimele săptămâni.

Pentru a ajuta la procesarea cererilor de viză şi la evacuarea propriu-zisă, trei mii de soldaţi americani sunt în drum spre Kabul: două batalioane de pușcași marini și un batalion de infanterie.

Talibanii şi-au lansat ofensiva în mai, dar avansul lor a accelerat dramatic în ultimele zile. Mai multe oraşe importante au căzut în mâinile lor, practic fără lupte.

Joe Biden, președintele SUA: „Nu regret decizia luată. Am pierdut mii de soldaţi, am cheltuit peste 1.000 de miliarde de dolari în 20 de ani, am instruit şi echipat peste 300.000 de militari afgani. Afganii trebuie să aibă voinţa de a lupta, trebuie să lupte pentru ei înşişi, pentru naţiunea lor”.

Paul Miller, profesor la Georgetown University School of Foreign Service: „Viteza ofensivei talibanilor este ceea ce surprinde foarte mult. Pun asta pe seama deciziei preşedintelui Biden nu doar de a retrage trupele, dar de a declara că SUA se retrag unilateral. În felul ăsta, au tras preşul de sub picioarele aliaţilor afgani, care luptau alături de noi de 20 de ani. Asta a dat o lovitură teribilă moralului soldaţilor afgani, care nu mai cred în victorie şi nu văd rostul de a mai lupta”.