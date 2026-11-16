Știrea este în curs de actualizare!

În aceste condiții, actuala secretară generală - Louise Mushikiwabo - va asigura conducerea organizației pentru încă un an, până la organizarea unui Sommet electiv extraordinar, destinat alegerii viitorului secretar general.

Până la finalul anului 2027, statele și guvernele membre cu drepturi depline vor fi din nou chemate să se pronunțe cu privire la alegerea Secretarului general.

Dacian Cioloș, candidatul României la această funcție, a transmis într-un comunicat de presă că „este o zi foarte tristă pentru organizația noastră”.

Mesajul integral al lui Dacian Cioloș:

“Este o zi foarte tristă pentru organizația noastră, care riscă să lase urme adânci pe care încă nu le putem anticipa. Sommet-ul a evidențiat neputința de a lua o decizie atunci când interesul general al organizației cerea statelor membre să lase deoparte lucrurile care le separă și să găsească punctele de convergență. Aici nu e vorba de țări, regiuni sau persoane, ci de un efort comun pentru menținerea spiritului de colaborare și a viziunii pentru relansarea încrederii că Francofonia poate face față provocărilor viitorului.

Dacă vrem ca Francofonia să fie relevantă, prioritatea absolută a Francofoniei este să reconstruim încrederea între noi. Nu putem lucra împreună pentru proiectele noastre, dacă nu avem încredere între noi sau respingem un candidat pentru că e dintr-o anumită regiune.

Din păcate, nu am discutat în aceste zile despre viziunea pentru viitorul Francofoniei, ci despre modul în care o țară sau alta judecă profilul geografic al unui candidat și, mai ales, despre cum procedăm în condițiile în care un stat nu acceptă să piardă competiția.

Va trebui să schimbăm anumite proceduri și reguli, dar numai după finalizarea acestui proces electoral. Numărul de mandate pentru secretarul general trebuie limitat la maximum două. Oricine preia funcția de secretar general trebuie să servească comunitatea francofonă în ansamblul ei, nu să o ia ostatică. Procedura de vot trebuie clarificată. Trebuie introdus principiul rotației geografice.

De ani de zile în Francofonie se vorbește despre colaborare, solidaritate, valori comune, democrație. Aceste cuvinte devin doar sloganuri dacă între noi nu există încredere și respect reciproc, precum și dacă nu ne tratăm pe picior de egalitate. Iar cu sloganuri, Francofonia nu-și va împlini niciodată uriașul potențial pe care îl are.

Le mulțumesc public tuturor partenerilor noștri care au susținut viziunea pe care am propus-o, inclusiv Republicii Democratice Congo, precum și tuturor celor care au depus eforturi pentru a sprijini candidatura României.”

OIF: 53 de membri cu drepturi depline

Potrivit Agerpres, la summit au participat reprezentanţii celor 90 de state şi guverne care fac parte din OIF: 53 de membri cu drepturi depline, cinci membri asociaţi şi 32 de observatori.

Candidatura fostului premier al României și comisar european, depusă oficial la 15 aprilie 2026, este prezentată ca un angajament pentru consolidarea Francofoniei.

Summitul a debutat duminică, 15 noiembrie, cu primirea unor noi membri în organizaţie, al căror număr şi ale căror identităţi nu au fost făcute publice, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Luni, 16 noiembrie, liderii celor 53 de state şi guverne membre cu drepturi depline, singurele cu drept de vot, ar fi trebuit să îl aleagă pe noul secretar general al OIF, pentru mandatul 2027-2030, în cadrul unei reuniuni cu uşile închise.

În cursa pentru această funcție s-au înscris trei candidați africani și unul român. Printre rivali se numără și secretara generală în funcție, Louise Mushikiwabo, care candidează pentru un al treilea mandat. Cioloș și-a prezentat programul, „Reunim pentru a construi – Viziune pentru Francofonia în 2030”, la Ambasada României din Paris, pe 30 iunie.

Cioloș a promis că va face publice cheltuielile pentru campania diplomatică privind susținerea acestei candidaturii. Potrivit acestuia, campania diplomatică dusă de România în acest sens urmărește promovarea obiectivelor strategice ale țării.

„Campania diplomatică dusă de România în acest an pentru susținerea candidaturii pentru funcția de secretar general al Francofoniei este ambițioasă și complexă și ea urmărește, în primul rând, promovarea obiectivelor strategice ale României: consolidarea Francofoniei ca model de cooperare multilaterală, care asigură stabilitatea și pacea; dezvoltarea dimensiunii economice, pentru a crea oportunități pentru toate comunitățile sale și, în mod special, pentru femei și tineri; promovarea culturii francofone, inclusiv în mediul digital; și remodelarea guvernanței. Indiferent de rezultatul final, prin simplul fapt că duce această campanie, România își consolidează profilul în cadrul Francofoniei, precum și la nivelul diplomației multilaterale și, totodată, își promovează obiectivele strategice”, a afirmat Dacian Cioloș, într-un comunicat

Nicușor Dan, despre candidatura lui Cioloș: „Este un proiect care ar permite țării noastre să își întărească influența în spațiul francofon”

„Pentru România, cea mai importantă miză a reuniunii este întrunirea consensului în jurul candidaturii lui Dacian Cioloș pentru funcția de Secretar general al Francofoniei în perioada 2027-2030.

Dacian Cioloș, fost prim-ministru al României și fost comisar european, propune o viziune credibilă și ambițioasă pentru relansarea și dezvoltarea comunității francofone. Este un proiect care ar permite țării noastre să își întărească influența în spațiul francofon, să își consolideze relațiile cu statele membre și să obțină beneficii în toate domeniile de interes.

Candidatura lui Dacian Cioloș pentru una dintre cele mai importante organizații internaționale contribuie la strategia de profilare mai puternică a României ca națiune pregătită să-și asume contribuții tot mai consistente la marile proiecte internaționale.

Francofonia poate deveni, astfel, un nou model de cooperare multilaterală, care răspunde provocărilor viitorului și oferă multiple oportunități academice și educaționale, în special tinerilor”, a transmis, recent, Administrația Prezidențială.