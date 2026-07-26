Comentariile atribuite fondatorului Liang Wenfeng despre concurenţa dintre SUA şi China în domeniul inteligenţei artificiale (AI) au devenit virale cu doar câteva zile înainte, relatează Agerpres.

Pionierul AI chinez i-a informat verbal pe unii din cei care ar dori să finanţeze compania că nu vor semna acorduri de investiţii în următoarele zile, aşa cum se aşteptau. DeepSeek ar putea decide să reia procesul la o dată ulterioară, susţin sursele.

De ce a pus DeepSeek pe pauză noua rundă de finanțare

Suspendarea ar putea avea legătură cu frustrarea lui Liang privind rapoartele online referitoare la comentariile sale adresate investitorilor în timpul primei runde de finanţare, care s-a încheiat în iunie şi în urma căreia a atras şapte miliarde de dolari pentru laboratorul, adaugă sursele.

Bloomberg nu a verificat autenticitatea acestor postări, care au apărut după întâlnirea lui Liang cu diverşi potenţiali investitori. Presa din China, inclusiv Yicai, a informat că miliardarul fondator a vorbit despre dependenţa de cipurile Nvidia Corp pentru dezvoltarea AI şi decalajul persistent al Beijingului în complexitatea AI faţă de SUA.

Reprezentanţii Deepseek nu au răspuns imediat solicitărilor de a face comentarii.

Negocierile rămân fluide şi compania ar putea totuşi alege să continue tranzacţia. Discuţiile vin la câtva săptămâni după ce DeepSeek a finalizat prima sa rundă record de finanţare, în care au investit nume mari, cum ar fi Tencent Holdings Ltd şi Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL).

DeepSeek vrea să obţină fonduri suplimentare de cel puţin 10 miliarde de yuani, deşi cifra finală ar putea fi mai ridicată, în funcţie de numărul investitorilor. Anterior, Bloomberg anunţat că firma are ca obiectiv o valoare înainte de investiţie de cel puţin 480 miliarde de yuani.

În plus, compania a început pregătirile pentru o Ofertă Publică Iniţială, care ar putea avea loc anul acesta, un debut cheie pentru industria tehnologică a ţării.

Înfiinţată în 2023, DeepSeek este deţinută de fondul de investiţii speculativ Zhejiang High-Flyer Asset Management.