Estimările rapide pentru PIB-ul din trimestrul I 2026 au arătat o contracție de 1,7% anual, semnificativ sub consensul Bloomberg de -0,2% și sub prognoza noastră de -0,7%. În termeni trimestriali, economia s-a contractat cu 0,2%, în linie, în mare, cu estimarea noastră de -0,1%, arată o analiză BCR.

În ciuda unor revizuiri ale seriilor trimestriale, trimestrul I 2026 marchează al treilea trimestru consecutiv de contracție.

Efectul negativ de bază din trimestrul IV 2025 s-a accentuat, fiind revizuit la -2,0% de la -1,8% anterior.

Structura detaliată a creșterii PIB va fi publicată pe 5 iunie și ar trebui să ofere mai multe informații despre factorii care au determinat această performanță mai slabă decât era așteptat și să identifice sectoarele responsabile pentru rezultatul dezamăgitor. Ne așteptăm ca structura pe partea de cerere să indice un consum al gospodăriilor slab, afectat de măsurile fiscale, exporturi nete în mare parte neutre și, cel mai probabil, o performanță slabă a investițiilor fixe, având în vedere că bugetul de stat pentru 2026 a fost aprobat abia la sfârșitul lunii martie, ceea ce probabil a afectat investițiile publice.

Pe baza datelor publicate astăzi, revizuim în scădere prognoza de creștere economică pentru 2026 la -0,3%, de la +0,3% anterior. Consumul gospodăriilor va rămâne probabil modest în prima jumătate a anului, pe fondul condițiilor financiare încă restrictive și al presiunilor persistente asupra veniturilor reale. În schimb, ne așteptăm ca activitatea investițională să accelereze, susținută de fondurile europene substanțiale disponibile pentru România în 2026.

Guvernul pare hotărât să maximizeze absorbția acestor resurse, ceea ce ar trebui să ofere un impuls semnificativ formării de capital și să compenseze parțial slăbiciunea cererii private. Având în vedere situația politică actuală, există riscuri semnificative de scădere pentru investițiile de stat și, implicit, pentru creșterea economică din acest an.

Exporturile nete vor rămâne probabil în mare parte neutre pentru creșterea economică generală. Acestea ar putea contribui modest pozitiv, în special dacă cererea externă se stabilizează. Totuși, conflictul în desfășurare din Orientul Mijlociu limitează, în general, posibilitatea unor surprize pozitive din această direcție.

Al treilea trimestru consecutiv de scădere pentru economie: PIB-ul s-a contractat din nou, iar industria continuă declinul

Economia României a scăzut în primele trei luni cu 1,7% pe seria brută, faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, şi cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior, a anunţat, miercuri, Institutul Naţional de Statistică.

Potrivit datelor INS, produsul intern brut a înregistrat în perioada ianuarie - martie 2026 o scădere cu 1,7% pe seria brută şi cu 1,5% pe seria ajustată sezonier faţă de acelaşi trimestru din anul 2025.

"Seria ajustată sezonier a fost recalculată prin includerea estimării produsului intern brut pentru trimestrul I 2026, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2025, publicată în comunicatul de presă nr. 87 din 9 aprilie 2026", se arată într-un comunicat al INS.

Astfel, rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 99,5% la 99,8%; rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,0% la 100,7%; rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025, au fost revizuite de la 99,9% la 100,0%, iar rezultatele trimestrului IV 2025, comparativ cu trimestrul III 2025, au fost revizuite de la 98,2% la 98,0%.

"Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană", precizează INS.

Raportat la trimestrul IV din 2025, în primul trimestru din 2026 PIB s-a redus cu 0,2%.

Economia României a crescut anul trecut cu 0,7% în termeni reali, comparativ cu anul 2024, însă în ultimul trimestru din 2025 Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,8% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor anunţate de iNS in luna aprilie.

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză estima în prognoza de toamnă o creştere economică de 1% în 2026, uşor în scădere comparativ cu estimările din prognoza de vara trecută, de 1,2%.

Comisia Europeană a estimat o creştere a PIB-ului României de 1,1% în 2026, iar Banca Mondială a revizuit în mod semnificativ estimările privind evoluţia economiei româneşti, de la 1,3% cât prognoza în ianuarie, până la 0,5%.

Şi Fondul Monetar Internaţional (FMI) a redus estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, până la 0,7%, de la 1,4% cât prognoza în octombrie, conform celui mai recent raport "World Economic Outlook" (WEO).