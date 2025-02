Liderul extremei drepte franceze și-a anulat discursul la CPAC după ce conferința a fost deschisă cu un salut nazist | VIDEO

Preşedintele Partidului francez Rassemblement National (RA, extremă dreapta) Jordan Bardella, care urma să susţină vineri un discurs la o mare reuniune conservatoare, în apropiere de Washington, a luat decizia de a-şi anula intervenţia” în urma ”unui gest care trimite la ideologia nazistă” al lui Steve Bannon, care a făcut joi un salut nazist la eveniment, relatează AFP.

Steve Bannon does a NAZI salute at the end of his CPAC speech. Someone try and convince me that he didn’t. pic.twitter.com/A2yo4djJzU