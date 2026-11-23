Aceasta va fi a opta unitate de producție a companiei la nivel mondial și a patra din Europa.

„Vom investi într-o nouă fabrică în Estarreja, Portugalia, iar investiția va depăși un miliard de euro”, a declarat pentru AFP, Carsten Rasmussen, directorul operațional al companiei daneze.

Lucrările de construcție sunt programate să înceapă în prima jumătate a anului 2027, în orașul Estarreja, situat pe coasta centrală a Portugaliei, la aproximativ 50 de kilometri sud de Porto.

Producția va începe în 2030

Noua fabrică face parte din strategia Lego de dezvoltare pe termen lung și va deservi piața europeană. Unitatea din Portugalia va completa rețeaua europeană de fabrici a companiei, care include deja facilități de producție în Danemarca, Ungaria și Cehia. Producția pieselor Lego este programată să înceapă în 2030.

Potrivit directorului operațional, noua fabrică va consolida rețeaua europeană a companiei, oferindu-i mai multă flexibilitate și reziliență și contribuind la obiectivele sale de sustenabilitate.

Rasmussen a subliniat că Portugalia este o țară în plină dezvoltare în domeniul producției industriale, menționând creșterea economiei și nivelul ridicat de pregătire a forței de muncă.

Extindere pe mai multe continente

Investiția din Portugalia face parte dintr-un amplu program de extindere a capacităților de producție ale Lego. Compania a deschis anul trecut o fabrică în Vietnam, iar în Statele Unite intenționează să inaugureze în 2027 o nouă unitate de producție și un centru regional de distribuție.

De asemenea, producătorul danez a anunțat recent extinderea cu 35% a fabricii sale din Mexic și continuă să investească în unitățile din Ungaria și China.

Cu sediul în Billund, în vestul Danemarcei, Lego a înregistrat în prima jumătate a acestui an cele mai bune rezultate financiare din istoria sa.

Compania este prezentă în 54 de țări și are aproximativ 34.000 de angajați la nivel mondial. Noua fabrică din Portugalia ar urma să creeze peste 1.000 de locuri de muncă în regiune.