„Nu vom ataca nicio parte a Europei. Nu avem absolut niciun motiv să facem acest lucru. Şi dacă Europa decide să-şi pună în aplicare ameninţările de a se pregăti pentru război împotriva noastră şi începe să atace Rusia, preşedintele a declarat că nu va fi o operaţiune militară specială din partea noastră, ci o reacţie militară pe scară largă, cu toate mijloacele militare disponibile, în conformitate cu documentele doctrinare în această privinţă”, a declarat el într-un interviu acordat săptămânalului Itogi Nedely, difuzat pe canalul de televiziune NTV, potrivit TASS, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului.

În cadrul conferinţei de presă de la sfârşitul anului 2025, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia nu se află în război cu Occidentul, ci că Occidentul este cel care luptă împotriva Rusiei prin intermediul naţionaliştilor ucraineni.

El a menţionat anterior că Rusia nu a dorit niciodată să lupte împotriva Europei. Cu toate acestea, el a avertizat că, dacă Europa decide să declanşeze un război împotriva Rusiei, nu ar trebui să existe nicio îndoială că Rusia este gata să riposteze imediat.

Kremlinul a făcut o promisiune foarte similară cu puțin timp înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei.

„Mass-media americană și ucraineană susțin că Rusia se pregătește pentru o agresiune împotriva Ucrainei, pentru un atac, iar noi susținem că Ucraina plănuiește acțiuni agresive împotriva Donbasului, Republica Populară Luhansk (LPR) și Republica Populară Donețk (DPR) (ambele nerecunoscute internațional - n.r.). Am afirmat în repetate rânduri, la diferite niveluri, că Rusia nu va ataca pe nimeni, nu pune la cale niciun plan agresiv”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe 23 noiembrie 2021, când tancurile rusești se apropiau deja de granița cu Ucraina, potrivit publicației ucrainene Unian.

Ulterior, el a repetat aceeași teză de mai multe ori, în diferite formulări.

„Vă îndemnăm să vă întrebați: ce rost ar avea Rusia să atace pe cineva? Vă reamintim că, de-a lungul istoriei sale, Rusia nu a atacat niciodată pe nimeni. Iar Rusia, care a trecut prin atâtea războaie, este ultima țară din Europa care ar vrea măcar să rostească cuvântul „război”, a argumentat Peskov pe 20 februarie 2022, când unitățile rusești de lângă graniță primeau deja misiuni de luptă care urmau să fie îndeplinite pe teritoriul Ucrainei.