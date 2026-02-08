Vorbind la un forum din Teheran, Araghchi a subliniat că Iranul nu va renunța la programul său nuclear, chiar dacă un conflict „ne este impus”, deoarece este dreptul său. „Iranul a plătit un preț foarte mare pentru programul său nuclear pașnic și pentru îmbogățirea uraniului”, a remarcat el, potrivit agenției de presă Baha.

Așadar, Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea cu uraniu, obiectul unui litigiu cu Statele Unite, „chiar dacă ni se impune un război”, a declarat duminică şeful diplomaţiei iraniene, la două zile după negocierile pe tema nucleară cu Washingtonul.

„De ce insistăm atât de mult asupra îmbogăţirii şi refuzăm să renunţăm la ea chiar dacă ni se impune un război? Pentru că nimeni nu are dreptul să ne dicteze comportamentul”, a insistat diplomatul, care a avut vineri o discuţie în Oman cu emisarul american Steve Witkoff.

Desfăşurarea militară americană în Golf „nu ne sperie”, a declarat duminică şeful diplomaţiei iraniene, la două zile după negocierile privind programul nuclear cu Washingtonul, care menţine presiunea asupra Teheranului.

„Desfăşurarea lor militară în regiune nu ne sperie”, a spus Abbas Araghchi, a doua zi după vizita emisarului lui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu pe portavionul american Abraham Lincoln, în regiunea Golfului.

„Suntem un popor al diplomaţiei, suntem şi un popor al războiului, dar asta nu înseamnă că noi căutăm războiul”, a adăugat Araghchi în cadrul unui forum la Teheran, notează News.ro.

Comentariile lui Araghchi au venit după o nouă rundă de negocieri cu SUA privind statutul nuclear al Iranului. Ulterior, el a declarat că Teheranul este pregătit pentru pace, dar și pentru un conflict cu SUA.