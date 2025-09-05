La 88 de ani, cea mai în vârstă parlamentară din Congres vrea să candideze din nou. În februarie, a făcut o criză în plen

Cel mai în vârstă membru al Congresului, democrata Eleanor Holmes Norton, în vârstă de 88 de ani, a dat la o parte îngrijorările legate de vârsta sa, spunând că va candida din nou

„Eu spun că vechimea mea este foarte importantă și nu am de gând să mă dau la o parte", a declarat Norton, care reprezintă Districtul Columbia, pentru Axios, transmite New York Post.

Eleanor Holmes Norton, care s-a născut în 1937 și este membră a Camerei Reprezentanților din 1991, a stârnit îngrijorare în rândul prietenilor și colegilor congresmeni care consideră că a suferit un declin mental notabil în ultimii ani, relata New York Times la începutul acestui an.

Refuzul ei de a se retrage este cu atât mai presant cu cât districtul său a ajuns din ce în ce mai mult sub controlul direct al administrației Trump - dar urmează, de asemenea, o tendință în rândul democraților îmbătrâniți din Congres, arată sursa citată.

Problema a ajuns în centrul atenției atunci când reprezentantul democrat din New York, Larry Nadler - care, la 78 de ani, este cu 10 ani mai tânăr decât Norton - a anunțat săptămâna aceasta că, în sfârșit, renunță la funcție, citând necesitatea unei „schimbări generaționale" în partid.

Momentul crizei

În februarie, Larson a suferit o „criză parțială complexă" în plenul Camerei Reprezentanților, înghețând în mijlocul discursului, iar echipa ei a pus asta pe seama unei reacții adverse la un nou medicament. Îngrijorările cu privire la declinul capacității mentale a lui Larson au fost, de asemenea, amplu comentate în media.

Unsprezece dintre cei 14 membri ai Congresului cu vârsta de peste 80 de ani sunt democrați. Și, cu excepția celui de-al doilea cel mai în vârstă reprezentant al Camerei, Hal Rogers (R-KY), în vârstă de 87 de ani, următorii cinci cei mai în vârstă membri sunt toți democrați.

Trei membri democrați în vârstă ai Camerei au murit deja în acest an, toți având peste 70 de ani: democrații i-au pierdut pe Gerry Connolly (D-Va.), 75 de ani, pe reprezentantul Sylvester Turner (D-Texas), 70 de ani, și pe Raul Grijalva (D-Ariz.), 77 de ani.

