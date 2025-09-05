La 88 de ani, cea mai în vârstă parlamentară din Congres vrea să candideze din nou. În februarie, a făcut o criză în plen

Stiri externe
05-09-2025 | 16:35
Eleanor Holmes Norton
Getty

Cel mai în vârstă membru al Congresului, democrata Eleanor Holmes Norton, în vârstă de 88 de ani, a dat la o parte îngrijorările legate de vârsta sa, spunând că va candida din nou

autor
Mihai Niculescu

„Eu spun că vechimea mea este foarte importantă și nu am de gând să mă dau la o parte", a declarat Norton, care reprezintă Districtul Columbia, pentru Axios, transmite New York Post.

Eleanor Holmes Norton, care s-a născut în 1937 și este membră a Camerei Reprezentanților din 1991, a stârnit îngrijorare în rândul prietenilor și colegilor congresmeni care consideră că a suferit un declin mental notabil în ultimii ani, relata New York Times la începutul acestui an.

Refuzul ei de a se retrage este cu atât mai presant cu cât districtul său a ajuns din ce în ce mai mult sub controlul direct al administrației Trump - dar urmează, de asemenea, o tendință în rândul democraților îmbătrâniți din Congres, arată sursa citată.

Problema a ajuns în centrul atenției atunci când reprezentantul democrat din New York, Larry Nadler - care, la 78 de ani, este cu 10 ani mai tânăr decât Norton - a anunțat săptămâna aceasta că, în sfârșit, renunță la funcție, citând necesitatea unei „schimbări generaționale" în partid.

Citește și
Elon Musk și Donald Trump
Elon Musk a donat milioane de dolari către grupuri pro-Trump înainte de alegeri. CEO-ul Tesla și-ar înființa propriul partid

Momentul crizei

În februarie, Larson a suferit o „criză parțială complexă" în plenul Camerei Reprezentanților, înghețând în mijlocul discursului, iar echipa ei a pus asta pe seama unei reacții adverse la un nou medicament. Îngrijorările cu privire la declinul capacității mentale a lui Larson au fost, de asemenea, amplu comentate în media.

Unsprezece dintre cei 14 membri ai Congresului cu vârsta de peste 80 de ani sunt democrați. Și, cu excepția celui de-al doilea cel mai în vârstă reprezentant al Camerei, Hal Rogers (R-KY), în vârstă de 87 de ani, următorii cinci cei mai în vârstă membri sunt toți democrați.

Trei membri democrați în vârstă ai Camerei au murit deja în acest an, toți având peste 70 de ani: democrații i-au pierdut pe Gerry Connolly (D-Va.), 75 de ani, pe reprezentantul Sylvester Turner (D-Texas), 70 de ani, și pe Raul Grijalva (D-Ariz.), 77 de ani.

Sursa: New York Post

Etichete: SUA, congres, Camera Reprezentanților, varsta,

Dată publicare: 05-09-2025 16:18

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
Citește și...
„Nu sunt bani”. Președintele Argentinei a respins majorarea pensiilor aprobată de Congres
Stiri externe
„Nu sunt bani”. Președintele Argentinei a respins majorarea pensiilor aprobată de Congres

Președintele Argentinei, Javier Milei, a respins, luni, majorarea pensiilor și un proiect de lege care consolida protecția persoanelor cu dizabilități, aprobate de Parlament în iulie, afirmând că acestea pun în pericol echilibrul fiscal.

Elon Musk a donat milioane de dolari către grupuri pro-Trump înainte de alegeri. CEO-ul Tesla și-ar înființa propriul partid
Stiri externe
Elon Musk a donat milioane de dolari către grupuri pro-Trump înainte de alegeri. CEO-ul Tesla și-ar înființa propriul partid

Miliardarul Elon Musk a donat în iunie o sumă totală de 15 milioane de dolari către comitetele de acțiune (super PAC-uri) care îl susţin pe Donald Trump şi pe republicanii din Congres, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, relatează CNN.

Peste 150 de roboți inteligenți au uimit publicul la congresul AI din China. Spectacolul dat printre oameni
iLikeIT
Peste 150 de roboți inteligenți au uimit publicul la congresul AI din China. Spectacolul dat printre oameni

În China, a avut loc un congres dedicat Inteligenței Artificiale, iar vedetele sunt peste 150 de roboți, care au făcut spectacol printre oameni.

Trump își construiește majoritatea pentru 2026. Intervine direct în alegeri pentru a evita luptele interne din partid
Stiri externe
Trump își construiește majoritatea pentru 2026. Intervine direct în alegeri pentru a evita luptele interne din partid

Donald Trump și consilierii săi au orientat candidați republicani în curse pentru Congres în mai multe state, inclusiv Iowa, Michigan și New York, încercând să evite confruntările interne și să susțină candidați loiali care pot consolida zonele indecise.

Experții din SUA anticipează o explozie a deficitului public după ce Donald Trump a promulgat „legea mare și frumoasă”
Stiri externe
Experții din SUA anticipează o explozie a deficitului public după ce Donald Trump a promulgat „legea mare și frumoasă”

Președintele american, Donald Trump, a obținut prima sa victorie legislativă majoră din al doilea mandat, după adoptarea cu greu de către Congres a așa-numitei „Legi mari și frumoase”, care reglementează bugetul federal.

Recomandări
Igor Grosu: „Planul meschin al Rusiei de a captura Moldova va eșua, pentru că moldovenii nu-și vând țara”
Stiri externe
Igor Grosu: „Planul meschin al Rusiei de a captura Moldova va eșua, pentru că moldovenii nu-și vând țara”

Planul Rusiei de a destabiliza Republica Moldova şi de a o readuce sub influenţa Kremlinului nu va reuşi, pentru că cetăţenii îşi doresc libertate şi un viitor european.

Trump: „Se pare că am pierdut India şi Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei”
Stiri externe
Trump: „Se pare că am pierdut India şi Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a avut, vineri, un comentariu sarcastic şi critic la adresa Rusiei şi Indiei, într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, constatând că cele două ţări s-au subordonat Chinei.

INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului
Stiri Economice
INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

Produsul Intern Brut a crescut în primele șase luni cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu semestrul I 2024, iar în trimestrul II 2025 a fost în termeni reali mai mare cu 1,2% raportat la trimestrul I. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Septembrie 2025

47:50

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Septembrie 2025

01:46:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 04 Septembrie 2025

01:31:02

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28