Aflat în Estonia, la un summit cu țările baltice și cele din nordul Europei, Zelenski a cerut o presiune mai mare asupra Kremlinului, pentru ca Rusia să revină la masa negocierilor de pace.

Acesta este momentul când o dronă lovește, în plină zi, într-un oraș din regiunea Zaporojie. Exploziile au afectat grav locuințe, mașini și au distrus tonetele dintr-o piață.

Atacurile rusești repetate au continuat și în alte regiuni - Nikopole, Dnipropetrovsk, Odesa și Harkov. Și au lăsat în urmă cel puțin cinci morți și zeci de răniți.

De partea cealaltă, Ucraina continuă raidurile asupra unor ținte rusești din teritoriile ocupate, dar și din Rusia.

Drone ucrainene au apărut și deasupra orașului Soci, provocând panică printre turiștii veniți pe litoral.

Iar în Crimeea benzinăriile au rămas fără combustibil din cauza atacurilor ucrainene.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Pe linia frontului, pozițiile ucrainene sunt puternice. Rusia pierde peste 30.000 de soldați în fiecare lună, uciși sau grav răniți. Loviturile noastre cu rază lungă de acțiune au, de asemenea, un impact puternic asupra logisticii ruse, asupra rafinării petrolului rusesc și asupra producției militare ruse”.

Volodimir Zelenski a fost, marți, la Tallin, în Estonia, pentru un summit al aliaților -, în particular țările baltice și cele din nordul Europei.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Europa are nevoie de o voce reală și puternică în negocieri și trebuie să ia parte la luarea deciziilor. America este pregătită să se implice activ în procesele diplomatice. Am discutat deja acest lucru, ieri, cu reprezentanți ai președintelui SUA”.

Dar Kremlinul a transmis că procesul de mediere a Statelor Unite este suspendat, iar în prezent nu există planuri pentru convorbiri între Donald Trump și Vladimir Putin.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „În ceea ce privește medierea europenilor, probabil că aceștia sunt încă departe de a fi pregătiți să acționeze ca mediatori. Observăm că europenii sunt mult mai preocupați de continuarea războiului decât de negocierile de pace. Macron, Starmer și Merz încearcă să vorbească despre pace, în timp ce subliniază simultan intențiile lor de a ajuta regimul de la Kiev să producă noi tipuri de arme pentru a continua războiul. Nu este aceasta cea mai bună demonstrație a adevăratelor intenții ale capitalelor europene?”.

Dar Kremlinul agită din nou sabia nucleară. Rusia și aliatul său, Belarus, sunt în permanență pregătite să utilizeze toate mijloacele disponibile pentru a-și asigura securitatea, inclusiv armele nucleare, a declarat adjunctul ministrului de Externe, într-un interviu pentru presa rusă.