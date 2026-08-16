Ucraina acuză Coreea de Nord că pregăteşte o nouă desfăşurare a zeci de mii de soldaţi pentru a sprijini Moscova, relatează news.ro, care citează AFP şi Reuters.

Coreea de Nord s-a angajat deja direct alături de Rusia în războiul acesteia împotriva Ucrainei, trimiţând Moscovei anul trecut trupe şi armament.

Kim Jong Un, mesaj de sprijin pentru Putin

„Sunt întotdeauna mândru să pot prevedea un viitor şi mai bun în relaţiile bilaterale, consolidând, alături de dumneavoastră, legăturile dintre RPDC (Republica Populară Democrată Coreeană, n.r.) şi Rusia, care au perpetuat istoria luptei noastre comune”, a declarat entuziast Kim Jong Un, potrivit unui comunicat al agenţiei de stat KCNA.

Liderul nord-coreean şi-a reafirmat, de asemenea, sprijinul faţă de Moscova în războiul său împotriva Ucrainei, declarându-se convins că aliatul său va învinge sub „conducerea înţeleaptă” a lui Vladimir Putin. Acesta din urmă îi adresase vineri o scrisoare lui Kim Jong Un cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a Eliberării Coreei de sub ocupaţia japoneză. În acest mesaj, el a salutat o relaţie bilaterală ajunsă la un „nivel înalt, fără precedent, de parteneriat strategic global”.

Phenianul şi Moscova s-au apropiat considerabil de la lansarea ofensivei ruse împotriva Ucrainei în februarie 2022. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat recent Coreea de Nord că se pregăteşte să trimită între 30.000 şi 50.000 de soldaţi suplimentari pentru a sprijini forţele ruse, fără a preciza sursa acestor cifre sau un eventual calendar.

Marţi, el a afirmat, de asemenea, că Rusia a efectuat atacuri mortale cu rachete balistice nord-coreene. Liderul ucrainean a făcut apel la Coreea de Sud să coopereze cu Kievul, în special în ceea ce priveşte sistemele de apărare antiaeriană, dar Seulul, deşi nu a răspuns încă oficial, pare să refuze altfel de ajutor decât cel umanitar.

Aceasta este cea mai semnificativă implicare a Phenianului într-un război din anii 1950.

Nava rusă „Pallada” a sosit sâmbătă în portul Wonsan pentru o vizită de bunăvoinţă legată de aniversarea eliberării şi a fost întâmpinată de oficiali locali nord-coreeni şi de personalul ambasadei ruse, a informat KCNA.

Coreea de Sud propune dialogul cu Phenianul

Pe de altă parte, tot sâmbătă, preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a îndemnat la discuţii cu rivalul din Nord, în vederea unei coexistenţe paşnice, declarând în cadrul ceremoniei de Ziua Eliberării care a avut loc la Seul că cele două Corei au nevoie de garanţii pentru a preveni conflictele şi ar trebui să depună eforturi pentru a înlocui armistiţiul cu un „regim de pace”.

Lee a îndemnat la dialog pentru a pune capăt în mod oficial Războiului Coreean din 1950-1953, care s-a încheiat cu un armistiţiu, dar fără un tratat de pace, şi a afirmat că discuţiile ar putea explora modalităţi de a limita programul nuclear al Phenianului.

Phenianul a respins propunerile lui Lee şi a criticat exerciţiile militare comune ale SUA şi Coreei de Sud, calificându-le drept provocări.

Joi, Putin şi-a atras critici din partea Japoniei printr-o vizită pe o insulă din largul Hokkaido, revendicată de Japonia, dar pe care Moscova a ocupat-o în zilele care au urmat capitulării Japoniei din 1945.