Britanica Sian Irving a călătorit la Sharm El Sheikh împreună cu partenerul ei, Jack Jackson, tot de 29 de ani, pentru a-i sărbători ziua de naștere, într-un sejur de 10 zile care ar fi trebuit să fie relaxant. Însă, la jumătatea vacanței, evaluată la aproximativ 2.000 de lire sterline, femeia a început să se simtă brusc foarte rău, cu dureri abdominale severe, vărsături și febră de 41 de grade, scrie Mirror.

Sian susține că medicii din Egipt au suspectat inițial o apendicită și i-au îndepărtat apendicele, înainte ca ea să revină ulterior în Marea Britanie pentru investigații suplimentare. Ajunsă acasă, a pierdut mult în greutate, iar medicii britanici s-au temut pentru viața ei.

Cu ce a fost diagnosticată ulterior

Potrivit acesteia, medicii din Regatul Unit i-au spus că operația de apendicită nu ar fi fost necesară, iar simptomele ar fi fost cauzate, cel mai probabil, de o toxiinfecție alimentară. Ulterior, ea a fost diagnosticată cu colită, o afecțiune inflamatorie a intestinului gros, care îi limitează alimentația și îi provoacă disconfort zilnic.

Sian, mamă a doi copii, a povestit că debutul bolii a fost brusc și extrem de dureros: „A început treptat. M-am simțit foarte fierbinte, apoi au apărut durerile de stomac. Era o durere de neimaginat. Am vomitat constant și nu puteam suporta durerea. Temperatura mea a ajuns la 41°C și încercau să mă răcorească”, a spus ea.

Cei doi au călătorit în Egipt în perioada 19–26 septembrie 2025. Femeia a fost internată timp de patru-cinci zile în Sharm El Sheikh, înainte de a fi autorizată să se întoarcă în Marea Britanie, cu întârziere față de planul inițial. Ea a relatat că, în timpul zborului de întoarcere, starea sa s-a agravat, continuând să vomite și să resimtă dureri puternice.

Ajunsă în Marea Britanie, Sian a fost internată la Spitalul din Exeter pe 5 octombrie, unde a rămas timp de cinci zile pentru investigații și tratament. Medicii i-au confirmat colita și i-au administrat antibiotice intravenoase și steroizi.

Femeia spune că afecțiunea i-a schimbat complet viața, afectându-i alimentația, energia și capacitatea de a avea grijă de copiii săi. De asemenea, a rămas cu o cicatrice permanentă în urma intervenției chirurgicale.

Reprezentanții spitalului din Sharm El Sheikh nu au oferit un punct de vedere până la momentul publicării informației.