Declarația vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că Moscova a folosit noua rachetă în atacurile recente.

Potrivit Reuters și EFE, oficialii europeni consideră că escaladarea militară a Rusiei amplifică tensiunile și riscurile de securitate în regiune.

"Rusia a ajuns într-un impas pe câmpul de luptă, aşa că terorizează Ucraina cu atacuri deliberate asupra centrelor oraşelor. Acestea sunt acte de teroare abominabile menite să ucidă cât mai mulţi civili", a scris Kaja Kallas pe X, după bombardamentele ruse din noaptea de sâmbătă spre duminică şi care au lovit în zone rezidenţiale din capitala ucraineană Kiev, făcând un mort şi 56 de răniţi.

Avertisment privind rachetele Oreșnik

"Faptul că Moscova ar folosi sisteme de rachete balistice Oreşnik cu rază intermediară de acţiune, concepute pentru a transporta ogive nucleare, reprezintă o tactică politică de intimidare şi o politică nesăbuită de risc nuclear", a spus Kaja Kallas.

Forţele Aeriene Ucrainene au relatat într-un comunicat că Rusia a folosit 690 de sisteme de atac aerian, inclusiv drone şi rachete de diferite tipuri, în această campanie de bombardament.

Un total de 549 de drone inamice au fost doborâte şi 55 de rachete ruseşti au fost interceptate în acest atac, care, potrivit Forţelor Aeriene Ucrainene, a avut Kievul drept „ţintă principală”.

Kallas a declarat că miniştrii de externe ai Uniunii Europene (UE) vor discuta „cum să intensifice presiunea internaţională asupra Rusiei” săptămâna viitoare în cadrul reuniunii lor informale din Cipru.