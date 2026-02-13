„Cred că toată lumea semnează Carta Naţiunilor Unite. Principiile sunt acolo. Dar ce se întâmplă dacă cineva încalcă aceste principii? Responsabilitatea nu funcţionează, în mod evident”, a spus şefa diplomaţiei europene, adăugând: „Consiliul de Securitate nu funcţionează aşa cum ar trebui. Naţiunile Unite nu reflectă lumea aşa cum este ea în prezent”.

„Majoritatea ţărilor din lume doresc o ordine bazată pe norme - doresc norme care să reglementeze modul în care comunicăm între noi şi modul în care interacţionăm”, a arătat Kallas.

„Opusul unei ordini bazate pe reguli este tirania”

Ea a menţionat că, de-a lungul istoriei, crize internaţionale majore au determinat dezvoltarea dreptului internaţional. De aceea, Kallas spune că actuala criză reprezintă o oportunitate de „a dezvolta această lume în direcţia progresului”.

Referindu-se la o remarcă a cancelarului german Friedrich Merz, care a afirmat într-un discurs anterior că vechea ordine mondială a dispărut, Kallas a comentat: „Care este opusul unei ordini mondiale bazate pe reguli? Tirania şi războaiele. Şi este clar că asta este situaţia în care ne aflăm acum”.