Joe Biden: Nu se va renunța la petrol în deceniile următoare

A început la Glasgow, în Scoţia, o reuniune considerată crucială crucial pentru o politică eficientă privind schimbările climatice.

Summitul a fost precedat de o reuniune G20 la Roma, unde discuţiile s-au axat mai mult pe impozitarea marilor companii şi mai puţin pe problemele climatice.

Preşedintele american Joe Biden chiar a recunoscut că nu se pune problema renunţării la petrol în deceniile următoare. Experţii în climă spun, însă, că deciziile de la summitul din Glasgow trebuie să fie unele radicale, pentru a avea efectele scontate.

La summit participă și președintele Klaus Iohannis, care marți va susține Declarația Națională.

La finalul summitului G20 de la Roma, liderii celor mai puternice economii mondiale au căzut de acord să nu mai finanțeze construcţia de centrale electrice pe cărbune în ţările sărace. În plus, au decis, destul de vag, să ia măsuri pentru a atinge neutralitatea emisiilor de carbon până la jumătatea acestui secol.

Discuţiile vor continua, însă, la conferinţa mondială pe teme climatice care a început deja duminică, în Glasgow. Aici sunt aşteptaţi să participe marii poluatori ai lumii, care, împreună, sunt responsabili de 80% dintre emisiile cu efect de seră ce duc la încălzirea globală.

Joe Biden, preşedintele SUA: „Ne va lua până în 2030 pentru a schimba jumătate din autovehiculele din Statele Unite în autovehicule electrice. Aşa că ideea că nu vom mai avea nevoie de benzină pentru maşini nu e una reală. Dar vom ajunge până acolo încât, în 2050, vom avea emisii zero.”

Preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele chinez Xi Jinping nu au participat nici la Summitul G20 de la Roma şi nu sunt aşteptaţi nici la summitul de climă. Cele două state vor trimite delegaţi la Glasgow, dar absenţa celor doi lideri mondiali nu e privită însă cu ochi buni.

Joe Biden, preşedintele SUA: „Dezamăgirea se leagă de faptul că Rusia şi China pur şi simplu nu au venit cu niciun angajament pentru a rezolva problema schimbărilor climatice.”

China este considerată drept cel mai mare poluator mondial. India este pe locul al treilea. Nici una, nici alta nu au anunţat deocamdată ținte destul de ambițioase de reducere a emisiilor de carbon, în ciuda presiunilor Statelor Unite și Marii Britanii, gazda summitului de climă de la Glasgow.

Boris Johnson, premierul Marii Britanii: „Țările care au cea mai mare responsabilitate pentru emisiile de carbon din trecut și prezent nu și-au făcut partea lor corectă din acțiunile care trebuie luate pentru limitarea poluării. Vreau să fie limpede. Dacă va fi un eșec la Glasgow, va fi un eșec general, pentru întreaga lume.”

Cristiana Figueres, fostul oficial ONU care a iniţiat acordurile climatice de la Paris, nu crede că summitul de la Glasgow se va încheia cu decizii categorice din partea marilor puteri, dar spune că nu va fi un eşec.

Cristiana Figueres: „Nu cred că vom putea garanta limita de 1,5 grade Celsius până la finalul acestui summit. Dar cred că asta ne arată unde suntem în acest moment, şi suntem într-o situaţie mult mai bună ca cea de acum 6 ani, de la Paris.”

Summitul pe probleme climatice de la Glasgow are ca ţintă să determine statele dezvoltate să-şi înjumătăţească emisiile de carbon până în 2030 şi să atingă pragul de emisii zero până în 2050. Teoretic, asta ar menţine creşterea temperaturii medii globale cu maximum 1,5 grade Celsius. Dar măsura presupune şi investiţii estimate la 100 de miliarde de dolari pe an.