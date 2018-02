JO din Coreea de Sud: Cel puțin 16 persoane au fost rănite din cauza vântului puternic

Răniţii au fost transportaţi la un spital local, din cauza leziunilor minore cauzate de impactul cu panourile de afişaj, corturile şi alte structuri temporare instalate la Gangneung, care au căzut ori s-au desprins din cauza vântului puternic, informează EFE, citat de Agerpres.

Aproximativ 120 de panouri de afişaj şi 60 de corturi instalate în parcul olimpic de la Gangneung au fost deteriorate din cauza vântului, provocând rănirea a 13 voluntari şi a 3 spectatori, a explicat purtătorul de cuvânt al comitetului de organizare a JO 2018, Sung Baik-you, în cursul unei conferinţe de presă.

This is what was formerly known as the Media Security checkpoint leading into #GangneungIceArena.

And a concession stand at #OlympicPlaza, which was closed a few hours ago.

Serious wind damage on a 50-degree day at #CoastalCluster on Day 5 Of #PyeongChang2018 #Olympics pic.twitter.com/FrSZURStFQ