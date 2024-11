Alegeri prezidențiale 2024. Ce spuneau sondajele de opinie despre candidați în urmă cu 6 luni și ce arată acum

Iar, în acest sens, pot fi observate diferențe semnificative între rezultatele publicate de diferite institute.

Două sondaje prezentate cu două zile înainte de alegerile prezidenţiale au rezultate diferite în ceea ce priveşte candidaţii cu şanse de a intra în turul al doilea împotriva lui Marcel Ciolacu, arată News.ro. Un sondaj Verifield la comanda USR indică egalitate între George Simion şi Elena Lasconi, în timp ce un altul, realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA) susține că Simion e pe locul al doilea, cu 16,8%, urmat, la mică distanţă, de Nicolae Ciucă - 16,3%.

”Cea mai importantă transformare a democrației în ultimele decenii este influența sondajelor de opinie asupra rezultatului alegerilor. Un sondaj de opinie poate influența enorm un rezultat. Tocmai din acest motiv, media trebuie să prezinte adecvat contextul unui sondaj, cine îl face, care este marja de eroare, etc. și să existe în permanență comparații între sondaje. Constat însă că se întâmplă exact contrariul. Fiecare institut de sondare aruncă date în spațiul public, rezultatele sunt comentate de-a valma, de experți și amatori deopotrivă.” - este de părere Radu Carp, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București.

”Diferența între sondajele politice și cele de marketing este ca între pui și curcan: tot carne este, dar....puțin diferit!”

Tot profesorul Carp atrage atenția că este foarte important cine realizează acel sondaj politic prezentat electoratului, deoarece unele dintre aceste institute ... nu au competențe și nu respectă anumite cerințe minime obligatorii atunci când vine vorba despre sondajele politice.

”Citesc un sondaj despre alegerile din București realizat de Verifield. Nimeni nu pune întrebarea: cine este Verifield? Am încercat să aflu mai multe dar nu am reușit. Am aflat doar că este o companie care face sondaje de marketing. Diferența între sondajele politice și cele de marketing este ca între pui și curcan: tot carne este, dar....puțin diferit! Verifield a realizat un singur sondaj pe care l-am găsit, cel din 2020 în care Ponta era cel mai bun om politic. Hotărât lucru, situația cu sondajele de opinie a luat-o razna și nicio autoritate nu intervine pentru a cere transparența (=intrare în legalitate). Mâine va apărea un sondaj Multifield, peste o săptămână un sondaj Onefield, s.a.m.d.” - mai spune profesorul Carp.

La rândul său, Cristian Preda, și el profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, atrage atenția că este la fel de important și ”ce sociologi garantează acuratețea metodelor de culegere a datelor și de interpretare a lor”.

”Până de curând, existau două firme de sondare a opiniei publice care se numeau Insomar și, respectiv, Avangarde. De numele celei dintâi a fost legat, cu mulți ani în urmă, S.O. Vântu, iar mai de curând printre acționari erau C. Gușă și M. Păcuraru, iar de a doua s-a ocupat M. Pieleanu. Azi, e publicat un sondaj semnat Insomar-Avangarde sau, în alte locuri, Avangarde-Insomar. Știe oare vreun sociolog care mă citește aici cine pe cine a înghițit? Insomar a păpat Avangarde? Sau viceversa? Ce sociologi garantează acuratețea metodelor de culegere a datelor și de interpretare a lor în noul stabiliment?” - spune Cristian Preda.

”Un sondaj CURS publicat ieri anunță că visul lui Ciolacu e deja împlinit: va fi în turul al doilea cu Simion! În vară, tot CURS anunța, cu 4 zile înainte de scrutinul pentru primăria Bucureștiului, că Nicușor Dan ar fi avut doar un procent în fața Gabrielei Firea: 31-30. După vot, s-a văzut cât de aproape fusese CURS: N. Dan a luat 46,9%, iar adversara lui - 22,4%. Recomand jurnaliștilor care publică sondaje să menționeze și astfel de date despre performanțele stabilimentelor sociologice care le produc”. - mai atrage atenția profesorul Preda.

În aceste condiții, ȘtirileProTV.ro vă prezintă o situație centralizată a principalelelor sondaje politice care au fost lansate public în ultimele 6 luni, privind candidații din primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024.

-► Luna mai 2024: Geoană pe locul 1 cu 23,7 %

Sondaj INSCOP la comanda News.ro pentru primul tur al alegerilor prezidențiale:

- Mircea Geoană 23,7%

- Marcel Ciolacu 18.2%

- George Simion 13.5%

- Diana Şoşoacă 12.5%

- Nicolae Ciucă 11,5%

-► 3 iulie 2024: Geoană pe locul 3 cu 17 %

Sondaj CURS:

- Marcel Ciolacu 30%

- Nicolae Ciucă 20%

- Mircea Geoană 17 %

- George Simion 13%

- Elena Lasconi 9%

- Diana Şoşoacă 6%

-► 4 iulie 2024: Geoană pe primul loc cu 26,7%

Sondaj INSCOP la comanda News.ro:

- Mircea Geoană 26,7%

- Marcel Ciolacu 17,8%,

- Elena Lasconi 14,3%

- Diana Şoşoacă 13,4%

- Nicolae Ciucă 11,9%

- George Simion 11,2%

-► 19 iulie 2024: Ciucă pe locul 5 cu 12 %

Sondaj SOCIOPOL:

- Marcel Ciolacu - 25%

- George Simion - 19%

- Mircea Geoană - 15%

- Elena Lasconi - 14%

- Nicolae Ciucă - 12%

-► 28 iulie 2024: Ciucă pe locul 2 cu 19 %

Sondaj CURS:

- Marcel Ciolacu (PSD) – 31%

- Nicolae Ciucă (PNL) – 19%

- Mircea Geoană (independent) – 15%

- George Simion (AUR) - 15%

- Elena Lasconi (Alianţa Dreapta Unită) – 12%

- Diana Şoşoacă (SOS) – 4%

-► 25 august 2024: Ciucă pe locul 2 cu 19 %

Sondaj CURS:

Marcel Ciolacu 32%

Nicolae Ciucă 19%

Mircea Geoană 15%

George Simion 14%

Elena Lasconi 11%

Diana Şoşoacă 5%

-► 05 septembrie 2024: Ciucă pe locul 2 cu 16 %

Sondaj CIRA la comanda PNL:

- Marcel Ciolacu 25%

- Nicolae Ciucă 16%

- Mircea Geoană 14%

- George Simion 13%

- Elena Lasconi 13%

- Diana Şoşoacă 11%

-► 19 septembrie 2024: Ciucă pe ultimul loc cu 5,6 %

Sondaj INSCOP Research la comanda Institutului pentru Libertate şi Democraţie:

- Mircea Geoană 20,8%

- Marcel Ciolacu 20,5%

- Elena Lasconi 16%

- Diana Şoşoacă 12,5%

- George Simion 12,4%

- Nicolae Ciucă 5,6%

-► 27 septembrie 2024: Ciucă pe locul 2 cu 17 %

Sondaj INSOMAR-Avangarde:

- Marcel Ciolacu 30%

- Nicolae Ciucă 17%

- Mircea Geoană 15%

- Elena Lasconi 14%

- George Simion 11%

- Diana Şoşoacă 7%

-► 14 octombrie 2024: Ciucă are 6 %

Sondaj realizat de Verifield, la comanda USR:

- Marcel Ciolacu 23,4%

- George Simion 19,8%

- Mircea Geoană 17,2%,

- Elena Lasconi 17,1,

- Cristian Diaconescu 7,6%,

- Nicolae Ciucă 6,2%,

- Kelemen Hunor 3,8%

-► 22 octombrie 2024: Ciucă pe locul 2 cu 19 %

Sondaj INSOMAR-AVANGARDE:

- Marcel Ciolacu - 28%

- Nicolae Ciucă - 19%

- George Simion - 16%

- Elena Lasconi - 13%

- Mircea Geoană - 11%

- Cristian Diaconescu - 5%

- Kelemen Hunor - 4%

-► 11 noiembrie 2024: Ciucă pe locul 2 cu 17.7 %

Sondaj realizat de Biroul de Cercetări Sociale (BCS):

- Marcel Ciolacu - 27,1%

- Nicolae Ciucă - 17,7%

- Elena Lasconi - 14,3%

- George Simion - 11,9%

- Mircea Geoană - 7,6%

- Călin Georgescu - 5,8%

- Cristian Diaconescu - 4,9%

-► 14 noiembrie 2024: Ciucă aproape egal cu Simion: 18 %

Sondaj CIRA la comanda Newsweek:

- Marcel Ciolacu 30%

- Nicolae Ciucă 18%

- George Simion 17%

- Elena Lasconi 14%

- Mircea Geoană 7%

- Cristian Diaconescu 5%

- Călin Georgescu 4%

-► 14 noiembrie 2024: Ciucă are doar 9 %

Sondaj realizat de INSCOP Research la comanda Libertatea:

- Marcel Ciolacu 25,3%

- George Simion 19,1%

- Elena Lasconi 14,3%

- Mircea Geoană 13,3%

- Nicolae Ciucă 9,1%

- Călin Georgescu 5,4%

- Cristian Diaconescu 4,6%

-► 14 noiembrie 2024: Geoană e pe locul 5 cu 7 %

Sondaj CIRA la comanda Newsweek:

- Marcel Ciolacu - 30%

- Nicolae Ciucă - 18%

- George Simion - 17%

- Elena Lasconi - 14%

- Mircea Geoană - 7%

- Cristian Diaconescu - 5%

- Călin Georgescu - 4%

- Kelemen Hunor - 2%

-► 16 noiembrie 2024: Ciucă e pe locul 5 cu 7,3 %

Sondaj Verifield, la comanda USR:

- Marcel Ciolacu 26,3%

- George Simion 18,8%

- Elena Lasconi 17,1%

- Mircea Geoană 8,1%

- Nicolae Ciucă 7,3%

-► 21 noiembrie 2024: Geoană e pe locul 5 cu 7 %

Sondaj realizat de AtlasIntel:

- Marcel Ciolacu 24,3%

- George Simion 15,4%

- Elena Lasconi 15,3%

- Nicolae Ciucă 12,1%

- Mircea Geoană 7%

-► 22 noiembrie 2024: Ciucă și Geoană aproape la egalitate, locurile 5 și 6

Sondaj Verifield la comanda USR:

- Marcel Ciolacu 24,5%

- Elena Lasconi 19%

- George Simion 19%

- Călin Georgescu 10,6%

- Nicolae Ciucă 8,6%

- Mircea Geoană 7,9%

-► 22 noiembrie 2024: Ciucă și Simion la egalitate, pe locul 2

Sondaj CIRA:

- Marcel Ciolacu 26%

- George Simion 16,8%

- Nicolae Ciucă 16,3%

- Elena Lasconi 13,8%

- Mircea Geoană 7,8%

- Călin Geogescu 6,8%

