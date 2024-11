Traficul feroviar, afectat de vântul puternic, ploi şi ninsori viscolite, în judeţele aflate sub coduri meteo. FOTO

Traficul feroviar este afectat, vineri seară, de vântul puternic, ploi şi ninsori viscolite, în judeţele aflate sub avertizări meteo Cod galben şi Cod portocaliu.

În Regionalele CF Iaşi şi Braşov, mai mulţi copaci au căzut pe calea ferată, fiind înregistrate întreruperi ale circulaţiei.

Potrivit Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, traficul feroviar este adaptat la condiţiile meteo nefavorabile înregistrate în judeţele aflate sub Cod Galben şi Portocaliu de vânt puternic, ploi şi ninsori viscolite, probleme în circulaţie fiind înregistrate pe raza Sucursalelor Regionale CF Iaşi şi Braşov.

”La această oră, echipele de intervenţie acţionează în teren pe secţii de cale ferată de pe raza regionalelor Iaşi şi Braşov pentru remedierea deranjamentelor înregistrate la sistemul de alimentare cu energie electrică, unde nu există tensiune în firul de contact, din cauza copacilor căzuţi pe calea ferată”, a precizat sursa citată, vineri seară.

Pe raza SRCF Braşov ninge abundent, iar intervalul Ditrău-Gălăuţaş a fost scos de sub tensiune accidental, pentru înlăturarea unui copac căzut pe linia de contact. Astfel, a fost afectată circulaţia a trei trenuri de călători (R 4511, 4512 şi IR 1645), care au staţionat în gările adiacente până la remedierea deranjamentului şi repunerea sub tensiune a liniei de contact. În jurul orei 20 s-a repus sub tensiune linia de contact pe intervalul Ditrău-Gălăuţaş.

De asemenea, din cazua ninsorii abundente, a viscolului şi a ploii îngheţate, în zona de munte a judeţului Suceava, pe secţiunea Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei – Ilva Mică, s-au înregistrat numeroşi arbori căzuţi în gabaritul liniei CF. Ca urmare, s-a intervenit cu drezine pantograf şi cu personal specializat pe secţiile de cale ferată de pe raza Regionalei Iaşi, Pojorâta-Mestecăniş, Ilva Mică-Măgura, Grădiniţa-Larion pentru remedierea deranjamentelor înregistrate la sistemul de alimentare cu energie electrică, unde nu exista tensiune în firul de contact.

În prezent, se acţionează cu drezine pantograf şi personal specializat pe distanţa Pojorâta - Coşna - Ilva Mare.

Pentru menţinerea continuităţii transportului feroviar de călători, SRCF Iaşi va asigura pentru trenurile care tranzitează zona transbordare cu mijloace auto pe distanţa Vatra Dornei-Salva.

”Precizăm faptul că pe raza SRCF Iaşi şi Braşov sunt activate comandamentele locale şi personalul feroviar acţionează şi intervine operativ pentru tăierea/înlăturarea copacilor/crengilor căzute în gabaritul liniei CF sau pe firul de contact. În continuare, personalul de specialitate al CFR SA menţine legătura cu toţi operatorii de transport feroviar de călători şi de marfă (OTF) astfel încât, funcţie de evoluţia vremii, traficul feroviar să fie asigurat pe toate magistralele feroviare.

În situaţia în care sunt necesare modificări de grafic, toţi operatorii de transport feroviar de călători sunt avizaţi, astfel încât aceştia să poată publica pe site-urile proprii informaţii actualizate despre trenurile înscrise în grafic.

Echipele feroviare fac verificări permanente pe toate secţiile de cale ferată de pe raza judeţelor aflate sub incidenţa celor două coduri de vreme nefavorabilă, iar pe segmentele unde situaţia o impune se va interveni operativ cu personal şi utilaje”, a adăugat sursa citată.

