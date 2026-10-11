Unii expozanți spun că au avut mai mulți clienți decât anul trecut și au semnat deja contracte. Cumpărătorii sunt însă mai chibzuiți compară atent prețurile și costurile. Mașinile electrice și hibride au fost cele mai căutate.

Fetiță: Îmi plac mașinile mai scumpe. Sunt foarte frumoase și îmi place culoarea lor.

În timp ce copiii știu exact ce își doresc, adulții analizează mai atent ofertele înainte să ia o decizie.

Ce aspecte iau în considerare posibilii cumpărători

Cuplu: O mașină hibrid. La mașinile chinezești, prețurile sunt mai bune decât la cele europene, asta e clar, de asta am și venit.

Femeie: Momentan suntem pe termic și hibrid, există pe viitor varianta să optăm pentru electrică. Costul, în primul rând, pentru că știm cu toții la ce prețuri sunt în ultima vreme. La chinezești nu suntem foarte încântați.

La salonul auto, producătorii, cei mai mulți asiatici, au venit cu oferte pentru clienți.

Corina Stan, director de vânzări: Culoarea este gratuită în această perioadă și imediat următoare, până la finalul lunii, avem discounturi din punct de vedere financiar. Avem contracte deja făcute. Mult mai mulți decât anul trecut.

Ana Maria David, director de vânzări: Tendința este foarte mult către mașini electrice, ne uităm și vedem ce se întâmplă, prețul combustibililor a crescut foarte mult. Aici avem oferte speciale cu vouchere cadou pentru accesorii.

Sorin Rădăcineanu, organizator: Se observă un trend la aproape toți producătorii de automobile, doresc să vină în întâmpinarea clienților cu un pachet cât mai bogat de facilități, printre care, bineînțeles, aceea de a acorda o garanție cât mai mare 5, 6, 7, 8 ani, chiar și 10 la unele modele.

Mașinile electrice și cele hibride câștigă tot mai mult teren în toate țările din Europa.

În tot acest timp, producția locală de automobile este în scădere. În primele opt luni ale anului, fabricile din România au produs aproape 320 de mii de mașini, cu 7,8% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025.

Adrian Mitrea, expert auto: Avem un fenomen ușor de scădere. Așa cum se așează industria auto europeană, ne uităm la încă vreo trei-patru 5 ani dificili pentru industria auto europeană și românească. Grupurile auto din Europa ocupă în continuare primele poziții în clasamentul înmatriculărilor de autoturisme noi, la nivel european.

Grupurile auto din Europa ocupă în continuare primele poziții în clasamentul înmatriculărilor de autoturisme noi, la nivel european.