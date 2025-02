Japonia e sub nămeți: Stratul de zăpadă e de până la trei metri. Există risc de avalanșă și pene de curent | GALERIE FOTO

Întregul arhipelag a fost cuprins de un val de frig începând de marţi. În Obihiro, pe insula Hokkaido din nordul ţării, au căzut 1,2 metri de zăpadă în doar douăsprezece ore, un record, informează NHK, televiziunea publică a ţării. Imaginile de la HBC, postul de televiziune din Hokkaido, arată maşini care dispar complet sub o pătură albă, iar traficul rutier este grav perturbat.

A record breaking 47 inches (120 cm) of snow fell in just 12 hours, burying Obihiro, Hokkaido.

This is the highest 12-hour snow total ever recorded in Japan. pic.twitter.com/vYgsuwJymt