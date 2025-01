O furtună de zăpadă a lovit Statele Unite. „Am trăit toată viaţa mea în Texas şi nu am văzut niciodată atâta zăpadă”. FOTO

Cel puţin 31 de milioane de oameni sunt afectaţi de vremea extremă.

În centrul oraşului Houston, puţini oameni s-au aventurat afară în zăpadă, unele restaurante şi baruri rămânând închise.

Metroul din Houston a funcţionat, dar pasagerii au fost puţini. Şcolile sunt închise marţi şi miercuri, oraşul aşteptându-se la un strat de 10 centimetri de zăpadă.

În acelaşi timp, autorităţile curăţau autostrăzile acoperite de ninsoare.

„Am trăit toată viaţa mea în Texas şi nu am văzut niciodată atât de multă zăpadă”, a declarat Ishan Bhaidani, în vârstă de 29 de ani, proprietarul unei firme de consultanţă din Houston.

„De obicei este vorba de polei, dar acest tip de zăpadă fină este o premieră. Autorităţile din Houston investighează două decese posibil legate de vreme, inclusiv un om fără adăpost găsit mort lângă o reşedinţă”, a declarat şeriful comitatului Harris pe X.

Zăpada cădea şi în New Orleans, unde se aşteptau până la 20 de centimetri de ninsoare până miercuri, ameninţând să egaleze un record stabilit în 1895. Ultima dată când oraşul a înregistrat o ninsoare comparabilă a fost în 2009, potrivit National Weather Service. „Rămâneţi acasă şi plecaţi de pe şosele”, a îndemnat primarul oraşului New Orleans, LaToya Cantrell, în timp ce vântul îi biciuia faţa, într-un mesaj video adresat locuitorilor pe X.

