Japonia a pus în funcțiune primele sale rachete cu rază lungă de acțiune. Pot lovi de la distanță bazele de rachete inamice

Rachetele sol-navă de tip 12 - modernizate, dezvoltate și produse de compania japoneză Mitsubishi Heavy Industries - au devenit operaționale la baza militară Kengun din prefectura Kumamoto.

„Întrucât Japonia se confruntă cu cel mai grav și complex context de securitate din perioada postbelică... aceasta reprezintă o capacitate extrem de importantă pentru consolidarea puterii de descurajare și a capacității de reacție a Japoniei. Asta demonstrează hotărârea fermă și capacitatea Japoniei de a se apăra.”, a declarat reporterilor ministrul apărării, Shinjiro Koizumi, potrivit Associated Press.

Racheta modernizată de Tip 12 are o rază de acțiune de aproximativ 1.000 de kilometri, o extindere semnificativă față de raza de acțiune de 200 de kilometri a modelului original, ceea ce i-ar permite să ajungă până în China continentală.

Desfășurarea rachetei cu rază lungă de acțiune oferă Japoniei o capacitate de „standoff”, ceea ce înseamnă că poate lovi bazele de rachete inamice de la distanță, marcând o ruptură față de politica de autoapărare pe care țara a urmat-o mult timp în conformitate cu constituția sa pacifistă.

Locuitorii care se opun desfășurării în apropierea zonei rezidențiale au organizat proteste în fața taberei Kengun, spunând că aceasta ar escalada tensiunea și ar crește riscul ca zona să fie ținta potențialilor inamici.