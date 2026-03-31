Japonia a pus în funcțiune primele sale rachete cu rază lungă de acțiune. Pot lovi de la distanță bazele de rachete inamice

Rachetele sol-navă de tip 12 - modernizate, dezvoltate și produse de compania japoneză Mitsubishi Heavy Industries - au devenit operaționale la baza militară Kengun din prefectura Kumamoto.
„Întrucât Japonia se confruntă cu cel mai grav și complex context de securitate din perioada postbelică... aceasta reprezintă o capacitate extrem de importantă pentru consolidarea puterii de descurajare și a capacității de reacție a Japoniei. Asta demonstrează hotărârea fermă și capacitatea Japoniei de a se apăra.”, a declarat reporterilor ministrul apărării, Shinjiro Koizumi, potrivit Associated Press.
Racheta modernizată de Tip 12 are o rază de acțiune de aproximativ 1.000 de kilometri, o extindere semnificativă față de raza de acțiune de 200 de kilometri a modelului original, ceea ce i-ar permite să ajungă până în China continentală.
Desfășurarea rachetei cu rază lungă de acțiune oferă Japoniei o capacitate de „standoff”, ceea ce înseamnă că poate lovi bazele de rachete inamice de la distanță, marcând o ruptură față de politica de autoapărare pe care țara a urmat-o mult timp în conformitate cu constituția sa pacifistă.
Locuitorii care se opun desfășurării în apropierea zonei rezidențiale au organizat proteste în fața taberei Kengun, spunând că aceasta ar escalada tensiunea și ar crește riscul ca zona să fie ținta potențialilor inamici.
Japonia desfășoară mai multe sisteme de armament pentru a proteja insulele din sud-vest
Tot marți, un vehicul hipersonic planant (HGV), un nou sistem de armament conceput pentru apărarea insulelor, a fost desfășurat la baza militară Camp Fuji din prefectura Shizuoka, la vest de Tokyo. Până în martie 2028 sunt planificate desfășurări suplimentare ale rachetelor de tip 12 modernizate și ale vehiculelor hipersonice planante (HGV) în alte locații din Japonia, inclusiv în Hokkaido, în nord, și în Miyazaki, în sud.
Japonia intenționează, de asemenea, să desfășoare rachete de croazieră Tomahawk fabricate în SUA, cu o rază de acțiune de 1.600 de kilometri, pe distrugătorul japonez JS Chokai în cursul acestui an și, în cele din urmă, pe alte șapte distrugătoare.
Guvernul Takaichi majorează cheltuielile de apărare, pentru a contracara China
Japonia consideră China principala amenințare la adresa securității regionale și a fortificat în ultimii ani insulele din sud-vestul țării, situate în apropierea Mării Chinei de Est.
Cabinetul prim-ministrului Sanae Takaichi a aprobat în decembrie un plan bugetar record pentru apărare, care depășește 9 trilioane de yeni (58 de miliarde de dolari) pentru anul fiscal care începe în aprilie, și își propune să-și consolideze capacitatea de ripostă și apărarea costieră cu rachete de croazieră și arsenale fără pilot.
În iunie anul trecut, Japonia a observat pentru prima dată două portavioane chineze care operau aproape simultan în apropierea insulelor îndepărtate ale Japoniei din Pacific, stârnind îngrijorarea Tokyo-ului cu privire la activitatea militară a Beijingului care se extinde mult dincolo de granițele sale.
Ministrul apărării a anunțat săptămâna trecută înființarea unui nou birou dedicat studierii activității Chinei în Pacific.
Tensiunile s-au intensificat și mai mult de la declarația lui Takaichi din noiembrie, conform căreia orice acțiune militară chineză împotriva Taiwanului ar putea constitui un motiv pentru o reacție militară japoneză.
Associated Press
