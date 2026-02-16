Arcul stâncos, unul dintre cele mai cunoscute repere naturale de pe coasta Adriaticii, și-a căpătat numele deoarece servea drept fundal pentru cereri în căsătorie, selfie-uri și cărți poștale și era unul dintre cele mai recunoscute simboluri ale Salento, una dintre cele mai vizitate zone turistice din Italia, scrie The Guardian.

„Este o lovitură devastatoare pentru inimă”, a declarat primarul din Melendugno, Maurizio Cisternino. „Una dintre cele mai faimoase atracții turistice ale coastei noastre și ale întregii Italii a dispărut.”

Potrivit autorităților locale, vânturile puternice, marea agitată și precipitațiile intense din ultimele zile au slăbit progresiv structura stâncii până la prăbușirea sa definitivă, sâmbătă. Este cea mai semnificativă pagubă provocată de eroziunea coastelor peisajului din Salento.

„Natura a fost răsturnată: ceea ce exista acum 30 de ani nu mai există. Trebuie să găsim resursele pentru o intervenție organică”, a adăugat Cisternino.

Ciclonii mediteraneeni, cunoscuți sub numele de medicanes, printre care și ciclonul Harry care a lovit în ianuarie, au devastat porturi, case și drumuri, remodelând structura coastelor. Medicanes sunt sisteme cu nucleu cald care devin din ce în ce mai frecvente în Mediterana, determinate de creșterea temperaturii mării legată de urgența climatică.

„Mediterana [experimentând] unul dintre cei mai calzi ani din istorie în 2025, mările mai calde supraîncălzesc atmosfera și alimentează evenimente extreme”, a declarat Christian Mulder, profesor de ecologie și urgență climatică la Universitatea din Catania, Sicilia.