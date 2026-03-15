Armata a anunţat că a lansat „recent” „un val de atacuri la scară largă împotriva infrastructurii regimului terorist iranian din vestul Iranului”, potrivit unui comunicat.

Tot duminică, Iranul şi-a continuat atacurile asupra statelor din Golf, ca represalii pentru ofensiva americano-israeliană, exploziile zguduind capitala Bahrainului.

Exploziile puternice au fost auzite în primele ore ale dimineţii la Manama de doi jurnalişti AFP aflaţi în zonă.

De la începutul războiului, pe 28 februarie, Bahrainul, care găzduieşte baze militare americane, anunţă că a interceptat 125 de rachete iraniene şi 203 drone iraniene şi raportează două morţi.

Iranienii își arată în stradă sprijinul pentru tiranie

Iranul dorește să încheie un acord de pace, spune Donald Trump, dar el nu este dispus să îl accepte în acest moment, pentru că, cităm, ”termenii nu sunt suficient de buni”.

Într-un interviu acordat postului NBC News, liderul de la Casa Albă a declarat că, pentru încheierea războiului, Iranul trebuie să renunțe la ambițiile nucleare.

Președintele Statelor Unite a ridicat, de asemenea, semne de întrebare privind starea de sănătate a noului lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei.

Trump spune că nu este sigur dacă succesorul lui Ali Khamenei mai este în viață, însă autoritățile de la Teheran resping afirmația.

Mii de iranieni au ieșit sâmbătă noapte pe străzi pentru a-și demonstra loialitatea față de actuala conducere, în timp ce raidurile americano-israeliene continuă.