Israelul a atacat cu rachete capitala Libanului, Beirut. Armata susține că ținta principală este ”un terorist din Hezbollah”

Stiri externe
23-11-2025 | 16:05
Liban, Beirut
AFP

Armata Israelului a lansat un atac aerian asupra Beirutului, primul de la începutul lunii iunie, având ca țintă a doua persoană în rang din gruparea militară Hezbollah.

autor
Cristian Matei

Biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a transmis că armata israeliană (IDF) a lovit „în inima Beirutului, având ca țintă șeful de stat major al Hezbollah, care a condus eforturile de consolidare și înarmare ale organizației”.

O sursă israeliană a declarat pentru CNN că ținta atacului a fost Haytham Ali Tabatabai, un nume foarte important în Hezbollah, ”al doilea în comandă”.

Sursa a adăugat că evaluarea pagubelor de război este în curs de desfășurare și că nu este încă clar dacă Tabatabai a fost ucis în atac.

Citește și
hezbollah
Hezbollah respinge decizia guvernului libanez de a se dezarma: „Nu va exista”

Netanyahu a ordonat atacul pe baza recomandării ministrului apărării și a șefului de stat major al IDF, a afirmat biroul său de presă.

”Cu puțin timp în urmă, IDF a efectuat un atac precis împotriva unui terorist important al Hezbollah din Beirut”, a anunțat armata Israelului.

„Avioane inamice au lansat un raid asupra suburbiilor din sudul Beirutului, provocând victime și pagube semnificative”, a raportat și agenția oficială de știri din Liban.

Descoperire macabră în toaleta unui tren de pe ruta Iași-București. Poliția a deschis o anchetă

Sursa: CNN

Etichete: razboi, israel, liban, hezbollah,

Dată publicare: 23-11-2025 15:56

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Israel amenință cu noi atacuri în Liban. Netanyahu cere dezarmarea totală a Hezbollah
Stiri externe
Israel amenință cu noi atacuri în Liban. Netanyahu cere dezarmarea totală a Hezbollah

Israelul a ameninţat duminică că va intensifica atacurile în Liban împotriva Hezbollahului, pe care premierul Benjamin Netanyahu l-a acuzat că încearcă să se „rearmeze”, îndemnând Beirutul să îşi respecte angajamentele de dezarmare.

Hezbollah respinge decizia guvernului libanez de a se dezarma: „Nu va exista”
Stiri externe
Hezbollah respinge decizia guvernului libanez de a se dezarma: „Nu va exista”

Mişcarea Hezbollah din Liban, susţinută de Iran, a afirmat miercuri că guvernul de la Beirut a comis un „păcat grav” prin decizia de a o dezarma până la sfârşitul anului şi că va considera această decizie „inexistentă”, relatează AFP.

Liban exclude orice normalizare a relațiilor cu Israelul. Ce spune Joseph Aoun despre dezarmarea Hezbollah
Stiri externe
Liban exclude orice normalizare a relațiilor cu Israelul. Ce spune Joseph Aoun despre dezarmarea Hezbollah

Președintele libanez Joseph Aoun a exclus vineri orice normalizare a relațiilor cu Israelul, declarându-se, însă, în favoarea unei soluții pașnice cu țara vecină care continuă să ocupe o parte a teritoriului libanez, transmite AFP.

Israelul a lovit o instalație Hezbollah, din sudul Libanului. Atacul vine în a șaptea zi a războiului cu Iranul
Stiri externe
Israelul a lovit o instalație Hezbollah, din sudul Libanului. Atacul vine în a șaptea zi a războiului cu Iranul

Israelul îşi intensifică ofensiva în a şaptea zi a războiului cu Iranul. În noaptea de vineri spre sâmbătă, armata a lovit o instalaţie Hezbollah în regiunea Naqoura, sudul Libanului, grup susţinut de Iran şi activ din 1982.

VIDEO. Israelul a atacat cu rachete capitala Libanului, Beirut. Armata israeliană susține că ținta principală este Hezbollah
Stiri externe
VIDEO. Israelul a atacat cu rachete capitala Libanului, Beirut. Armata israeliană susține că ținta principală este Hezbollah

Israelul a bombardat, duminică, sudul Beirutului, încălcând astfel acordul de încetare a focului cu Libanul. Nu au fost înregistrate victime în urma atacului, despre care Israelul a afirmă că a vizat un depozit cu rachete Hezbollah.

Recomandări
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace
Stiri externe
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace

Controversatul plan de pace propus de Donald Trump este discutat duminică la Geneva, de reprezentanții americanilor, ai Ucrainei și ai Uniunii Europene.

Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”
Stiri actuale
Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”

Şeful ANAF, Adrian Nica, spune că instituţia va continua demersurile legale pentru recuperarea despăgubirilor de la fostul preşedinte Klaus Iohannis, după ce instanţa a respins cererea de sechestru.

 

Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală
Stiri actuale
Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 25

44:16

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 23 Noiembrie 2025

02:19:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 25

22:11

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 11

22:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28