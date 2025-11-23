Israelul a atacat cu rachete capitala Libanului, Beirut. Armata susține că ținta principală este ”un terorist din Hezbollah”

Armata Israelului a lansat un atac aerian asupra Beirutului, primul de la începutul lunii iunie, având ca țintă a doua persoană în rang din gruparea militară Hezbollah.

Biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a transmis că armata israeliană (IDF) a lovit „în inima Beirutului, având ca țintă șeful de stat major al Hezbollah, care a condus eforturile de consolidare și înarmare ale organizației”.

BREAKING: In a major escalation, Israeli warplanes launch an airstrike targeting the Dahieh district of the Lebanese capital Beirut. pic.twitter.com/EupyvjZjbD — Quds News Network (@QudsNen) November 23, 2025

O sursă israeliană a declarat pentru CNN că ținta atacului a fost Haytham Ali Tabatabai, un nume foarte important în Hezbollah, ”al doilea în comandă”.

Sursa a adăugat că evaluarea pagubelor de război este în curs de desfășurare și că nu este încă clar dacă Tabatabai a fost ucis în atac.

Netanyahu a ordonat atacul pe baza recomandării ministrului apărării și a șefului de stat major al IDF, a afirmat biroul său de presă.

”Cu puțin timp în urmă, IDF a efectuat un atac precis împotriva unui terorist important al Hezbollah din Beirut”, a anunțat armata Israelului.

⭕️A short while ago, the IDF conducted a precise strike targeting a key Hezbollah terrorist in Beirut. — Israel Defense Forces (@IDF) November 23, 2025

„Avioane inamice au lansat un raid asupra suburbiilor din sudul Beirutului, provocând victime și pagube semnificative”, a raportat și agenția oficială de știri din Liban.

