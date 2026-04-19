Sergentul major în rezervă Lidor Porat, în vârstă de 31 de ani, a fost ucis sâmbătă, la o zi după moartea sergentului major în rezervă Barak Kalfon, conform informaţiilor publicate pe site-ul Forţelor de Apărare ale Israelului (IDF).

Alţi 12 soldaţi au fost răniţi în cele două incidente, a precizat armata israeliană, fără a oferi detalii suplimentare.

Escaladarea violenţelor a început la începutul lunii martie, după un atac lansat de gruparea militantă Hezbollah din Liban în sprijinul Iranului. Israelul a răspuns prin bombardamente intense asupra teritoriului libanez.

Ministerul Sănătăţii din Liban a anunţat că în ultimele şase săptămâni peste 2.000 de persoane au fost ucise şi aproximativ 7.000 au fost rănite în urma atacurilor.

Un armistiţiu de zece zile a intrat în vigoare la începutul acestei săptămâni, însă incidentele armate continuă să fie raportate.

Anunţul privind moartea soldaţilor israelieni a venit la doar câteva ore după ce preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat că un militar francez din cadrul forţelor de menţinere a păcii ale ONU a fost ucis sâmbătă în Liban, transmite CNN.