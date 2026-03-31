Conform unui comunicat al ministerului de Externe de la Teheran, Araghchi (foto) a afirmat în cursul unei convorbiri telefonice cu omologul său turc Hakan Fidan că acuzaţiile respective sunt "complet nefondate" şi a propus o anchetă comună pentru stabilirea adevărului.

Şeful diplomaţiei iraniene a avertizat împotriva "operaţiunilor (...) desfăşurate de inamici" şi a oferit "cooperarea tehnică" pentru examinarea oricărei afirmaţii de genul celei menţionate. Ministerul Apărării de la Ankara declarase luni că forţele NATO au interceptat a patra rachetă lansată de Iran împotriva Turciei.

Potrivit instituţiei, a fost vorba de o rachetă balistică, doborâtă după ce a pătruns în spaţiul aerian turcesc. Interceptarea de către sistemele de apărare aeriană şi antirachetă ale NATO desfăşurate în estul Mării Mediterane a fost confirmată şi de purtătoarea de cuvânt a alianţei, Allison Hart. Precedentele incidente similare au avut loc pe 4, 9 şi 13 martie.