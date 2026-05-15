Au fost raportate aproximativ 246 de cazuri și 65 de decese, în special în orașele miniere de aur Mongwalu și Rwampara, a declarat Centrul African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (Africa CDC), scrie BBC.

În declarația sa de vineri, centrul a adăugat că organizează o întâlnire cu RD Congo, țările vecine Uganda și Sudanul de Sud, precum și cu alți parteneri internaționali pentru a discuta prioritățile, inclusiv eforturile de răspuns și supravegherea transfrontalieră.

Virusul provoacă noi îngrijorări

Ebola a fost descoperită pentru prima dată în 1976 în ceea ce este astăzi RD Congo și se crede că s-a răspândit de la lilieci. Acesta este al 17-lea focar al acestei boli virale mortale în țară.

Virusul se transmite prin contact direct cu fluidele corporale și prin pielea lezată, provocând hemoragii severe și insuficiență organică.

Simptomele inițiale includ febră, dureri musculare, oboseală, dureri de cap și dureri în gât, urmate de vărsături, diaree, erupții cutanate și hemoragii.

Nu există un tratament dovedit pentru Ebola. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), rata medie de mortalitate este de aproximativ 50%.

Cercetătorii analizează probele

Testele preliminare efectuate la Institutul Național de Cercetare Biomedicală (INRB) din capitala Kinshasa au detectat virusul în 13 din cele 20 de probe analizate, în urma consultărilor cu Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică din Republica Democratică Congo.

De asemenea, se efectuează teste pentru identificarea tulpinii virusului.

Din cele 65 de decese, patru au fost raportate printre cazurile confirmate de laborator, a declarat Africa CDC.

Au fost raportate și alte cazuri suspecte în capitala provinciei Ituri, Bunia, confirmarea de laborator fiind în așteptare.

Africa CDC a declarat că este îngrijorată de riscul ridicat de răspândire ulterioară din cauza mediului urban din Rwampara și Bunia, precum și a activităților miniere din Mongwalu.

Directorul executiv al agenției de sănătate, dr. Jean Kaseya, a adăugat că „mișcarea semnificativă a populației” între zonele afectate și țările vecine înseamnă, de asemenea, că coordonarea regională este esențială.

Toate comunitățile afectate și zonele cu risc au fost sfătuite să urmeze recomandările autorităților naționale de sănătate.

Guvernul pregătește noi măsuri

Guvernul congolez nu a declarat încă oficial un focar de epidemie. Un membru al personalului a declarat pentru BBC că se așteaptă o conferință de presă mai târziu, vineri.

Ituri se află sub conducere militară din 2021, autoritatea civilă fiind înlocuită de un general în încercarea de a neutraliza zeci de grupuri armate care activează în zonă de mulți ani. Printre acestea se numără Forțele Democratice Aliate (ADF), afiliate grupării Statul Islamic.

Aproximativ 15.000 de persoane au murit din cauza virusului în diferite țări africane în ultimii 50 de ani.

Cel mai mortal focar din Republica Democratică Congo a avut loc între 2018 și 2020, perioadă în care au murit aproape 2.300 de persoane.

Anul trecut, 45 de persoane au murit în urma unui focar din provincia centrală Kasai.