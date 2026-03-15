Resturile de proiectile interceptate au făcut pagube în orașul israelian Holon. Peste 100 de persoane au fost spitalizate în ultimele 24 de ore, potrivit ministerului israelian al sănătății, însă doar câțiva răniți sunt în stare gravă.

În același timp, interceptări de rachete și drone au fost raportate în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Qatar.

Paula Hancocks, CNN: ”Cu siguranță am văzut că Emiratele Arabe Unite au fost vizate de cel mai mare număr de rachete și drone în ultimele două săptămâni, iar acum există o nouă amenințare din partea oficialilor iranieni că vor fi țintite și mai mult”.

Ambasada americană din Bagdad i-a avertizat pe cetățenii Statelor Unite aflați în Irak să părăsească țara "imediat", după ce o rachetă a lovit sâmbătă clădirea.

Angajații guvernului american care nu sunt implicați în activități esențiale au fost instruiți, de asemenea, să părăsească și Omanul - unde zilele trecute drone iraniene au provocat un incendiu major la un mare depozit petrolier din portul Sallah.

Într-un interviu telefonic pentru NBC News, Donald Trump a declarat că Teheranul pare pregătit să încheie un acord pentru a pune capăt conflictului. Dar, susține președintele american, "termenii nu sunt suficient de buni". Iranul a negat acest lucru.

Trump a mai spus că atacurile americane au "distrus complet" o mare parte a insulei Kharg, unde se află principalul terminal petrolier al Iranului. Adăugând că "s-ar putea s-o mai lovim de câteva ori - așa, de dragul distracției".

”Prezentatoare Sky News: Ce ar putea să facă americanii în legătură cu Strâmtoarea Ormuz?

Amiralul Lord West, fostul comandant suprem al Marinei Regale Britanice: E posibil să se asigure că (strâmtoarea) va rămâne deschisă, dar pentru asta au nevoie de numeroase forțe navale în zonă, sprijinite de forțele aviației navale și de alte forțe asemănătoare. Problema este că iranienii știau că se putea ajunge la asta. Sunt uimit, trebuie să vă spun, că americanii nu au luat în calcul faptul că ceea ce vor face iranienii este să închidă Strâmtoarea Ormuz, de îndată ce au pornit acest război cu ei. Se pare că (americanii) nu s-au gândit la asta și acum par să acționeze cam târziu”.

Trump, despre noul ayatollah: ”Aud că nu mai este în viață”

Franța nu va trimite nave de război în Strâmtoarea Ormuz, a spus ministrul de externe de la Paris. Portavionul ”Charles de Gaulle” rămâne în estul Mediteranei, într-o misiune pur defensivă, de protecție, a precizat oficialul, într-o postare pe rețeaua X.

Pe de altă parte, in acelasi interviu pentru NBC, Donald Trump a pus sub semnul întrebării soarta noului lider suprem al Iranului, Mojtaba Hamenei, fiul fostului lider asasinat, Ali Hamenei.

„Nici nu știu dacă mai trăiește. Până acum, nimeni nu a reușit să-l arate”, a spus președintele american, referindu-se la faptul că singura declarație difuzată pănă acum a fost un comunicat citit la televiziune.

„Aud că nu mai este în viață, iar dacă este, ar trebui să facă ceva foarte înțelept pentru țara lui, și anume să se predea”, a adăugat Trump, înainte de a descrie știrea despre moartea lui drept un „zvon”.

Ministrul iranian de externe a declarat, la rândul lui, că Montjaba Khamenei este teafăr și sănătos și controlează complet situația.

Mii de iranieni au ieșit sâmbătă noapte pe străzi, pentru a-și demonstra loialitatea față de actuala conducere, în timp ce raidurile americano-israeliene continuă. Imaginile difuzate de televiziunea de stat arată mulțimi adunate în piețele publice din Teheran, dar și din alte orașe, care scandează lozinci anti-americane.