Declaraţiile au fost făcute în urma unei perioade de tensiune politică, în care SUA au devenit din ce în ce mai concentrate pe conflictul din Orientul Mijlociu.

Zelenski a menţionat că Statele Unite sunt, fără îndoială, mai concentrate pe situaţia din Orientul Mijlociu în prezent, iar acest lucru pune Ucraina într-o poziţie delicată. Preşedintele ucrainean a subliniat importanţa sprijinului american pentru continuarea luptelor împotriva Rusiei.

Ucraina oferă ajutor în domeniul dronelor pentru a sprijini Statele Unite și aliații lor

„Ne demonstrăm disponibilitatea de a ajuta Statele Unite şi aliaţii săi din Orientul Mijlociu”, a spus Zelenski, menţionând că Ucraina poate oferi expertiza în domeniul dronelor pentru a sprijini apărarea acestora împotriva atacurilor cu drone kamikaze iraniene.

Preşedintele Ucrainei a exprimat speranţa că, în ciuda crizei din Orientul Mijlociu, SUA nu vor ignora problema războiului din Ucraina. Zelenski a subliniat că Ucraina este un aliat valoros în domeniul tehnologiei de apărare și a dorit să amintească importanţa războiului pentru securitatea globală.

Zelenski a menţionat că Ucraina doreşte să primească sprijin financiar şi tehnologic din partea SUA pentru ajutorul acordat ţărilor din Orientul Mijlociu în combaterea dronelor iraniene. Kievul a trimis deja specialişti în patru ţări din regiune pentru a le ajuta să se apere împotriva acestor atacuri.

Specialiştii ucraineni ajută ţările din Orientul Mijlociu în protecţia împotriva dronelor iraniene

Fiecare echipă trimisă de Ucraina în Orientul Mijlociu este formată din zeci de specialişti care vor efectua evaluări de specialitate şi vor demonstra metodele eficiente de protecţie împotriva dronelor iraniene. Aceste echipe vor ajuta la întărirea apărării împotriva acestor atacuri din ce în ce mai frecvente.

Preşedintele Zelenski a confirmat că Ucraina a trimis echipe de specialişti în mai multe ţări din Orientul Mijlociu, inclusiv Qatar, Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită. Scopul acestor echipe este de a ajuta la evaluarea şi îmbunătăţirea apărării împotriva dronelor dezvoltate de Iran.

Zelenski a insistat asupra faptului că Ucraina nu este implicată într-o operaţiune militară împotriva Iranului, ci doar ajută ţările din Orientul Mijlociu în apărarea lor împotriva dronelor. „Nu suntem în război cu Iranul”, a spus liderul ucrainean.

Zelenski a subliniat că Ucraina va continua să ajute în mod activ ţările din Orientul Mijlociu prin furnizarea de expertiză tehnică în domeniul dronelor. Scopul principal este de a contracara atacurile cu drone Shahed, dezvoltate de Iran.

Zelenski a precizat că Ucraina nu a definit încă clar ce va primi în schimbul asistenţei acordate ţărilor din Orientul Mijlociu, dar a subliniat că este important atât ajutorul financiar, cât şi tehnologic pentru Ucraina în continuarea războiului său cu Rusia.