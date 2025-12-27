Președintele Iranului acuză un „război total” al SUA, Israelului și Europei împotriva Teheranului

27-12-2025 | 18:28
Masoud Pezeshkian
SUA, Israelul şi europenii desfăşoară un ''război total'' contra Iranului, a afirmat preşedintele iranian Masoud Pezeshkian într-un interviu publicat sâmbătă, la peste şase luni după loviturile israeliano-americane contra teritoriului iranian. 

Vlad Dobrea

''În opinia mea, suntem în război total contra Statelor Unite, Israelului şi Europei, ele vor să ne pună ţara la pământ'', a declarat el pentru website-ul oficial al ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

Iranul şi Israelul, inamici declaraţi, au fost implicate într-un conflict militar de 12 zile în luna iunie, declanşat de un atac israelian de o amploare inedită contra unor obiective militare, nucleare şi zone rezidenţiale iraniene.

Aceste lovituri israeliene, cărora SUA s-au alăturat ulterior, s-au soldat cu peste 1.000 de victime de partea iraniană, conform autorităţilor de la Teheran.

Bombardamentele au pus capăt negocierilor începute în aprilie între Washington şi Teheran şi consacrate programului nuclear iranian.

De la revenirea sa în ianuarie la Casa Albă, preşedintele american Donald Trump şi-a relansat politica de ''presiune maximală'' faţă de Iran iniţiată în timpul primului său mandat.

Sursa: Agerpres

Un angajat al unui KFC din sud-estul Londrei a primit aproape 80.000 de euro despăgubiri după ce managerul său l-a numit „sclav” și l-a forțat să muncească ore suplimentare, scrie BBC.

